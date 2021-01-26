الأسهم تستعيد مسار الصعود بدعم شراء أجنبي ومؤسسي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

استعادت الأسهم المحلية وتيرة صعودها في ختام جلسة أمس، معززة بعمليات شراء أجنبية ومؤسساتية استهدفت بعض الأسهم القيادية في وقت بقيت السيولة تراوح مكانها مع سيطرة الترقب على المعنويات انتظاراً للنتائج والتوزيعات السنوية.

وارتفع سوق دبي 0.26% إلى 2723 نقطة مع نمو أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والسلع، فيما زاد سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.08% عند 5617.85 نقطة بدفع أسهم الاتصالات والعقار والاستثمار والطاقة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 759.3 مليون درهم منها 253.13 مليوناً في دبي و506.16 ملايين بأبوظبي. وجرى تداول 258.4 مليون سهم موزعة بواقع 155.4 مليوناً في دبي و103 ملايين بأبوظبي، من خلال 7406 صفقات.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.8% مع نمو «الإمارات دبي الوطني« 1.73% فيما استقر «دبي الإسلامي«، وصعد قطاع الاستثمار 1.29% بفعل نمو «دبي للاستثمار« 1.2% و«سوق دبي المالي 1.61%» و«شعاع كابيتال 1.1%».

ونزل قطاع العقار 0.32% مع تراجع «داماك 0.72%» و«ديار 0.65%» و«إعمار مولز 1.57%»، و«إعمار للتطوير« 0.32% و«الاتحاد العقارية 0.32%» بينما استقر «إعمار العقارية، وتراجع قطاع النقل 0.9% مدفوعاً بهبوط«العربية للطيران 1.52%» و«أرامكس0.45%» و«الخليج للملاحة 0.73%».

وتصدر«إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 70.3 مليون درهم، تلاه «سوق دبي» 49.5 مليون درهم، ثم«الإمارات دبي الوطني» 29.5 مليون درهم.

وحقق«الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 14.83%، فيما كان«دار التكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.41%. وعمد العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء كذلك بصافي استثمار 25.6 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع العقار 0.4% بعد صعود«الدار«0.29% و«رأس الخيمة العقارية«2.39%، وارتفع قطاع الاتصالات 0.92% مع نمو سهم«اتصالات«بالنسبة ذاتها، وزاد قطاع الاستثمار 0.3% مع ارتفاع «العالمية القابضة 0.49%» و«إشراق0.31%» فيما انخفض«الواحة كابيتال 1.79%».

ونما قطاع الطاقة 0.52% بعد ارتفاع «طاقة 0.68%» و«دانة غاز 0.43%» و«أدنوك للتوزيع0.51%»، فيما انخفض قطاع البنوك 0.35% على وقع هبوط «أبوظبي الأول0.27%» و«أبوظبي التجاري 0.75%» و«أبوظبي الإسلامي 1%».

وتصدر«أبوظبي الأول«النشاط مستقطباً 127.77 مليون درهم، تلاه«الدار«93.65 مليون درهم، ثم«اتصالات«90.5 مليون درهم، وحقق«أبوظبي الوطنية للتكافل«أكبر ارتفاع بنسبة 5.88%، فيما كان«فودكو" الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.92%. ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 44.94 مليون درهم، فيما عمد المستثمرون المواطنون نحو البيع.

المؤسسات

اتجهت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 57.5 مليون درهم، منها 19.4 مليوناً في دبي، و38.15 مليوناً بأبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع باستثمار 57.5 مليون درهم، موزعة بواقع 19.4 مليوناً في دبي، و38.15 مليوناً بأبوظبي.

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