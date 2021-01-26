موانئ دبي العالمية توقِّع عقد امتياز 20 عاماً مع أنغولا

المصدر: دبي - البيان

وقّعت «موانئ دبي العالمية» عقد امتياز لمدة 20 عاماً مع حكومة أنغولا لتشغيل محطة حاويات متعددة الأغراض في ميناء لواندا، أكبر موانئ أنغولا. قام بتوقيع العقد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وأنتونيو بينغ، رئيس مجلس إدارة ميناء لواندا.

وبموجب العقد، ستقوم موانئ دبي العالمية باستثمار 700 مليون درهم (190 مليون دولار) خلال فترة الامتياز التي تمتد 20 عاماً.

وتتضمن تلك الاستثمارات إعادة تأهيل البنية التحتية الحالية، وإضافة معدات جديدة بهدف الارتقاء بجودة العمليات حسب المعايير العالمية ورفع كفاءة المحطة، مما يحقق الهدف الأوسع للشركة والمتمثل في زيادة سعة المحطة إلى ما يقرب من 700 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً، إضافة إلى توفير نظام حديث لإدارة الميناء، وتنفيذ برنامج موسّع لتدريب وتطوير قدرات طاقم العمل الأنغولي الحالي في المحطة.

وقال سلطان أحمد بن سليّم: يعكس قرار دخول السوق الأنغولية والاستثمار المُخطط له في محطة الحاويات، ثقتنا بالإمكانات التي تتمتع بها أنغولا وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي.

وأضاف: نتطلع إلى القيام بدور إيجابي مؤثر يدعم الحكومة الأنغولية في تحقيق أهدافها التنموية من خلال تطوير هذا القطاع الحيوي، وذلك عبر تسخير خبراتنا، سواء بصفتنا مشغلاً رائداً للموانئ، أو باعتبارنا مزوداً عالمياً رائداً للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة لسلاسل الإمداد.

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