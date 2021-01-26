«دبي للسلع» تطلق العقد اليومي الآجل للذهب

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت بورصة دبي للذهب والسلع العقد اليومي الآجل للذهب الذي يتيح تداول 12.5 كيلوجراماً من السبائك الذهبية يومياً. ويعتبر هذا العقد الأول من نوعه في المنطقة، ويستند إلى محفظة دبي للذهب والسلع المتنامية من منتجات المعادن الثمينة.

جاء الإطلاق استجابةً لزيادة الطلب في السوق وستتم تسويته من خلال شركة دبي لمقاصة السلع. وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: جاء إطلاق العقد اليومي الآجل للذهب في وقت يرغب فيه المستثمرون بالتوجه لتداول للذهب بشكل أكبر.

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