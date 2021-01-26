«وصل1» يلتحق بمحفظة «إمباور» لخدمات تبريد المناطق

المصدر: دبي - البيان

وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» اتفاقية مع مجموعة وصل لإدارة الأصول، إحدى أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في دبي، لتزويد مشروع «وصل1» متعدد الاستخدامات بـ 30,000 طن تبريد.

ويقع المشروع الذي يجري تشييده حالياً على عدة مراحل بالقرب من شارع الشيخ زايد ومحطة مترو الجافلية بإطلالة مباشرة على حديقة زعبيل، ويضم قرابة 13 برجاً سكنياً، حيث أنجزت 4 أبراج ضمن «بارك غيت ريزيدنسيز» تضم 746 وحدة سكنية. كما يضم المخطط الرئيسي للمشروع مجموعة من المرافق الترفيهية والمناطق المخصصة للأطفال وصالات الألعاب الرياضية المجهزة بالكامل، وقاعة متعددة الأغراض ومنافذ للتجزئة بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي.

وقال هشام القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول: وقع اختيارنا على «إمباور» لما تمتلكه من قدرات هائلة في أنظمة التبريد المركزي، ونعتقد أن كفاءتها في هذا المجال ستسهم في تعزيز مشروع «وصل1» المميز.

وأوضحت المؤسسة أن تزويد مشروع بتلك الضخامة بطاقة تبريد المناطق صديقة البيئة، دفع بـ «إمباور» إلى البدء بضخ استثمارات تبلغ 210 ملايين درهم لتمويل عمليات تشييد سبع محطات لنقل وتخزين الطاقة (ETS)، وربط المشروع بمحطة تبريد المناطق الجديدة الجاري تشييدها في منطقة زعبيل والتي تتطلب علاوة على توسعة شبكتها الناقلة لطاقة تبريد المناطق، إنشاء نفق تحت شارع الشيخ زايد.

وأشارت المؤسسة إلى أن تزويد مشروع «وصل1» الضخم بخدمات تبريد المناطق سيجري على مراحل، وجرى تحديد منتصف العام الجاري 2021 موعداً لإنجاز المرحلة الأولى وتزويد المشروع بطاقة 3351 طن وصولاً إلى الطاقة الإجمالية البالغة 30,000 طن تبريد (ما يعادل نصف إنتاج محطة زعبيل الجديدة) وبما يستبق إنجاز باقي مراحل المشروع برمته.

وسيجري لاحقاً ربط محطة تبريد المناطق في مركز دبي المالي العاملة حالياً مع محطة زعبيل الجديدة قيد الإنجاز بإجمالي حمولة تصل إلى 112 ألف طن تبريد في إطار خطة استباقية وضعتها المؤسسة لتلبية المشاريع التطويرية الضخمة القائمة والمقبلة في تلك المنطقة الحيوية من دبي.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: نجتهد في خدمة المشاريع العقارية الرائدة ونستهدف تزويد جميع القطاعات والمنشآت السكنية والتجارية والترفيهية بدبي بخدمات تبريد المناطق ذات مواصفات عالمية مستدامة لدعم الدور الريادي للإمارة في تخفيض انبعاثات الكربون بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

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