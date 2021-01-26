«التنمية الاقتصادية» تطلق حملة «صنع في أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي حملة «صنع في أبوظبي»، بهدف الترويج للمنتجات المحلية المصنعة في إمارة أبوظبي، بما يعزز تنافسيتها ويرفع من نسب إقبال المستهلكين عليها ويجعلها ضمن اختياراتهم المفضلة التي تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم، في إطار تشجيع أصحاب المنشآت المصنعة وتحفيزهم على وضع العلامة التجارية المعتمدة للحملة على منتجاتهم كافة.

وتنطلق حملة صنع في أبوظبي من خلال إبراز شعارها في منافذ البيع الرئيسة على مستوى الإمارة، بالتزامن مع الحملة الترويجية والتوعوية التي تشمل إنشاء حساب خاص عبر منصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام» لنشر رسائل التوعية بأهداف الحملة، وتنفيذ حملة إعلامية ودعائية واسعة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

ونظمت الدائرة ورشة عمل افتراضية شارك فيها عدد من ممثلي منافذ البيع في إمارة أبوظبي ومجموعة من أصحاب المنشآت الصناعية المنتجة بأبوظبي، حيث تم شرح وتوضيح كيفية استخدام وتطبيق دليل شعار حملة «صنع في أبوظبي» المستوحى تصميمه من الخط العربي «الشيخ زايد» والذي يحمل هذا الاسم كونه خط يد الشيخ زايد الكبير.

وأكد محمد الشرفاء رئيس الدائرة، أن الدائرة حريصة على تحقيق أهداف الحملة الرامية إلى تعزيز المنتج المحلي ودعم المصنعين على مستوى إمارة أبوظبي ومساعدتهم لتحقيق الاستفادة القصوى من الجهود التسويقية لمنتجاتهم، بما يمنحها قيمة مضافة عبر استخدام شعار الحملة على المنتجات المحلية المصنعة في أبوظبي بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمنتجات الرئيسة.

وقال: تتيح الحملة لجميع المصنعين في إمارة أبوظبي فرصة عرض منتجاتهم على الصفحة الرسمية الخاصة بحملة «صنع في أبوظبي» عبر منصة إنستغرام، والتي تم إطلاقها كجزء من استراتيجية الإمارة تعزيزاً لسمعة المنتج المحلي ضمن السوق المحلي ومنه إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وأشار إلى أن جهود اقتصادية أبوظبي تجاه دعم المصنعين المحليين وتشجيعهم على توسيع أعمالهم واستثماراتهم ضمن مختلف قطاعات الإنتاج الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها، من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على استقطاب المزيد من المستثمرين المحليين وتشجيع ريادة الأعمال في إمارة أبوظبي.

وأشاد الشرفاء بمستوى الشراكة والتعاون في تنفيذ هذه الحملة مع شركاء الدائرة الاستراتيجيين من جهات حكومية وشبه حكومية وقطاع خاص، داعياً شركاء الدائرة في هذه الحملة إلى توحيد الجهود في سبيل رفع مكانة المنتج المحلي من خلال تقديم الدعم والمزيد من التسهيلات التي تمكنهم من الاستمرار في أعمالهم وإحراز المزيد من النمو والازدهار. وفي إطار تعزيز فرص الاستفادة من المشاركة في الحملة، قامت الدائرة بالإعلان عن اسم الصفحة الرسمية للحملة على منصة إنستغرام وحث المصنعين على عرض منتجاتهم عليها.

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