«إلينغتون» تسلم برج «دي تي 1» بوسط مدينة دبي

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «إلينغتون العقارية» بدء تسليم خامس مشاريعها السكنية، وهو برج «دي تي 1» (DT1) السكني في وسط مدينة دبي، خلال يناير الجاري. وتسلط هذه الخطوة الضوء على التزام المطور العقاري بتسليم المشاريع رغم الصعوبات التي فرضتها الجائحة العالمية على بيئات الأعمال.

ويتربع مشروع «دي تي 1» على مساحة قدرها 20 ألف متر مربع، ويصل ارتفاعه إلى 76 متراً. ويضم برج «دي تي 1» أول معرض فني لشركة «إلينغتون العقارية» والذي يفتتح أبوابه قريباً في الطابق الأرضي. وتم تطوير «معرض إلينغتون للفنون» بالتعاون مع دار المزادات الفنية الرائد «أرتيانا»، حيث سيحتضن الأعمال الفنية لفنانين من شتى أرجاء العالم. وتم تصميم القطعة الفنية الرئيسية والكائنة في ردهة البرج من قبل نيل شوكلا، وتحمل اسم «تحدي الجاذبية»، وتجسد إشارة إلى تنوع الثقافات العالمية في إمارة دبي.

ويمثل المشروع إضافة إلى المحفظة المتنامية للشركة من المشاريع في إمارة دبي. ومن بين المشاريع الأخرى للشركة: بلغرافيا 1و2، وبلغرافيا سكوير، وبلغرافيا هايتس 1، وإيتون بليس، وسومرست ميوز، وتقع جميعها في دائرة قرية جميرا، علاوة على ويلتون تيراسز، وويلتون بارك ريزيدنسز في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم.

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