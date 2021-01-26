مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: (دبي ـ البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 109 مبايعات بقيمة 209.87 ملايين درهم، منها 4 مبايعات للأراضي بقيمة 15.33 مليون درهم، و105 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 194.54 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت نخلة جميرا المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت مبايعة بقيمة 9 ملايين. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 22 مليون درهم بمنطقة ند الحمر كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 30 مليوناً.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 766.71 مليون درهم منها 22 رهن أراض بقيمة 653.16 مليون درهم و57 رهن فلل وشقق بقيمة 113.55 مليون درهم، أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 568 مليون درهم ورهن في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 55 مليون درهم، وأما الهبات فشهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 36.1 مليون درهم أهمها بمنطقة أبو هيل بقيمة 16 مليون درهم وأخرى في منطقة القصيص الأولى بقيمة 10 ملايين.

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