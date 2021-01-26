سيتي سكيب إنتلجنس تصدر قائمة النخبة بالقطاع العقاري 2020

المصدر: دبي - البيان

أصدرت منصة سيتي سكيب إنتلجنس، بوابة تحليل الأسواق العقارية بالمنطقة، النسخة الأولى من قائمة النُخبة في القطاع العقاري 2020، التي تُمثل تصنيفاً يضم 20 من أبرز الشخصيات الاستثنائية وأكثرها تأثيراً على القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مبادرة تهدف إلى تكريم الجهود القيادية الهائلة التي بذلتها من أجل ضمان استقرار ونمو القطاع في ظل تداعيات الجائحة العالمية.

وشملت القائمة التي عمل على تصنيفها لجنة من خبراء القطاع العقاري أسماء بارزة على المستويين المحلي والإقليمي، منها معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي محمد الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، رئيس مجلس إدارة نخيل العقارية، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية ورئيس مجلس إدارة شركة فيرجين هايبرلوب ون، وسلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وفلاح الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، ومحمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية.

كما تضم حسين سجواني، الرئيس التنفيذي لداماك العقارية، وخالد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمتابعة المشروعات القومية في مصر، وخالد المالك، الرئيس التنفيذي لدى دبي للعقارات، وأحمد يوسف عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف، ووقاص العدوي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الخدمات والتجارة، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، ونظمي النصر، الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم، ويوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري، وعماد عزمي، رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الشعفار للمقاولات العامة، وآلان بجاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم، وأسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات، وجون باجانو، الرئيس التنفيذي لـشركة البحر الأحمر للتطوير.

وتم اختيار الأسماء العشرين النهائية بناءً على ترشيحات من قبل المتخصصين في هذا المجال والبيانات التي تم جمعها بواسطة سيتي سكيب إنتلجنس.

الإمارات الأكبر تمثيلاً

حظيت الإمارات بأكبر تمثيل ضمن قائمة النخبة في القطاع العقاري بنسختها الأولى مع 13 اسماً مرموقاً في القطاع. والجدير بالذكر أنّ سيتي سكيب إنتلجنس ستفتح باب الترشيحات لقائمة النخبة في القطاع العقاري 2021 بفئاتها الجديدة اعتباراً من يوليو المقبل.

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