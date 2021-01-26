٦٤ محطة جديدة لـ«أدنوك للتوزيع» في 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

حققت شركة أدنوك للتوزيع سلسلة من الإنجازات خلال 2020، حيث قامت بتوسعة شبكة محطاتها وتحديث سلسلة متاجر واحة أدنوك، مما يوفر لعملائها مزيداً من الراحة، وتتمتع الشركة بوضع ممتاز يتيح لها إمكانية مواصلة نجاحها وجهودها لتحقيق المزيد من النمو داخل البلاد وخارجها في العام الجاري.

وافتتحت الشركة 64 محطة خدمة جديدة في جميع أنحاء الإمارات، ما يعنى زيادة إنجازاتها بمقدار 10 أضعاف مقارنة بعام 2019، وهو ما يتجاوز توجيه الشركة السابق للسوق بافتتاح حوالي 50 - 60 محطة جديدة، كما واصلت الشركة جهودها الرامية إلى توفير المزيد من الخيارات للعملاء، وتوجتها بافتتاح 62 متجرًا جديدًا.

وشهد العام الماضي زيادة ملحوظة في شبكة شركة أدنوك للتوزيع في دبي، بافتتاحها 20 محطة خدمة جديدة في قلب المناطق التجارية والسكنية، وتشمل مناطق الخليج التجاري، وند الشبا، والبرشاء، والسطوة، علاوة على افتتاح أول محطة من طراز أدنوك «On the go» في دبي بمنطقة اليفرة.

وشهدت جهود التوسعة الطموحة لشركة أدنوك للتوزيع تضاعف حجم حضورها في دبي إلى أكثر من 3 أضعاف، حيث ارتفع عدد محطات أدنوك في دبي من ستة في أوائل 2020 إلى 26 محطة في نهاية العام.

ويُوفر المفهوم الجديد للمحطات من طراز أدنوك «On the go» المخصص للأحياء السكنية، إمكانية الوصول إلى خدمات التزود بالوقود ومتاجر التجزئة، وخصوصاً الأحياء السكنية والمناطق التي يصعب فيها بناء محطات الخدمة العادية، حيث تم افتتاح ما مجموعه 38 محطة في جميع أنحاء البلاد في 2020

. وسرعت الشركة وتيرة النمو على الصعيد العالمي بإعلانها عن إبرام اتفاق نهائي للاستحواذ على 15 محطة خدمة في السعودية، مما يؤكد التزامها بالتوسع في المملكة.

وتخضع عملية الاستحواذ لشروط خاصة (من ضمنها الحصول على موافقات الجهات التنظيمية)، وتنبع من استراتيجية النمو الذكي لأدنوك للتوزيع التي جعلت منها الشركة الرائدة في الإمارات في مجال توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. وتقع محطات الخدمة الجديدة في المنطقة الشرقية، في مواقع تخدم المسافرين على الطرق السريعة والأحياء السكنية على حد سواء.

ومع بدء تخفيف الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من 2020، تم تحديث برنامج «مكافآت أدنوك»، أول برنامج ولاء لمشغل محطات بيع الوقود بالتجزئة في الإمارات، بحيث يُتيح للأعضاء فرصة جمع نقاط المكافآت مقابل كل درهم يُنفقونه في محطات أدنوك ومتاجر واحة أدنوك.

وحقق البرنامج إنجازًا كبيرًا بتسجيله أكثر من مليون عضو. ورغم أن 2020 كان عامًا حافلًا بالتحديات، إلا أنه شهد مواصلة الإنجازات وتحقيق المزيد من القيمة المضافة لكل من العملاء والمستثمرين.

ومن المقرر أن تواصل الشركة المضي قدمًا في تطبيق سياسية توزيع الأرباح لعام 2020 وتوزيع أرباح مقدارها 2.57 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.5% مقارنة بـ 2019، وذلك وفقاً لموافقة مجلس الإدارة والمساهمين.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقد في مارس 2020، وافق مساهمو الشركة على تعديل سياسة توزيع الأرباح لعام 2021 وما يليه، حيث حددت توزيع 2.57 مليار درهم لعام 2021 (عُدلت مما نسبته 75% كحد أدنى من الأرباح القابلة للتوزيع وفقًا للسياسة السابقة)، وتوزيع أرباح تعادل ما لا يقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع اعتبارًا من 2022 فصاعدًا، وهو ما يدل على الوضع المالي القوي للشركة في نهاية عام 2019، والثقة في آفاق نمو الشركة وقدرتها على توليد التدفقات النقدية مستقبلًا.

كما كانت عملية الطرح الناجحة لـ10% إضافية من أسهم شركة أدنوك للتوزيع على مستثمرين مؤسسين بسوق أبوظبي للأوراق المالية بمثابة علامة فارقة خلال 2020، حيث شملت العملية طرح 1.25 مليار سهم بقيمة مليار دولار، وهي تعد أكبر عملية اكتتاب تقوم بها شركة خليجية مدرجة في سوق الأوراق المالية.

واحة أدنوك

تم على مدار 2020 تجديد ما مجموعه 100 متجر واحة أدنوك، وهو ما يتجاوز توجيه الشركة السابق للسوق بتجديد نحو 80 - 90 متجراً، كما جاءت شراكة الشركة مع شركتي خدمات التوصيل «طلبات» و«كاريدج» لتعني أنه أصبح بمقدور العملاء الطلب عبر الإنترنت من أكثر من 100 فرع واحة أدنوك في جميع أنحاء الإمارات، لتصل جميع طلباتهم مباشرة إلى عتبة منازلهم.

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