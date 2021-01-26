غرفة الفجيرة تناقش مشاكل التشييد والبناء

المصدر: (الفجيرة – البيان)

ناقشت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، خلال اجتماع مع عدد من شركات الإسمنت ومصانع مواد البناء والكابلات الكهربائية، التحديات التي تواجه هذا القطاع.

وقال سلطان الهندسي مدير عام الغرفة، إن الاجتماع يأتي في إطار التواصل المستمر بين الغرفة والقطاعات الإنتاجية بالإمارة، للاطمئنان على سير العمليات الإنتاجية، والوقوف على المعوقات والتحديات التي تواجهها، وبالتالي، التنسيق مع الجهات المختصة، لإيجاد الحلول المناسبة لها، وكذلك توثيق العلاقات بين الغرفة، ومجتمع الأعمال، لكون الغرفة تمثل الحاضنة الراعية لمصالح قطاع الأعمال، والأسرة التجارية بالإمارة.

وشهد الاجتماع طرح جميع المعوقات والتحديات التي تواجهها مصانع الأسمنت، ومواد البناء بالإمارة.

وأكد سلطان الهنداسي، أهمية تفعيل العلاقات المتبادلة بين القطاعات الإنتاجية، داعياً شركات الأسمنت ومصانع منتجات البناء والتشييد، للاستفادة من العلاقات المتبادلة القوية لهذه الشركات، بشركات المقاولات الموجودة بالإمارة، لقوة الترابط الأمامي والخلفي بين القطاعين، حيث إن انتعاش أحدهما، سيؤدي إلى انتعاش الآخر، والنظر في منح شركات المقاولات أسعاراً تفضيلية، ولكونها القطاع الذي يوفر طلباً كبيراً لشركات الأسمنت ومصانع مواد البناء والكابلات الكهربائية.

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