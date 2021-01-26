407 ملايين صادرات بين عجمان والهند 2018 – 2020

المصدر: (عجمان – البيان)

هنّأت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، الجالية الهندية في الإمارة، باليوم الجمهوري للهند، الذي يصادف تاريخ 26 يناير من كل عام، وترتبط الإمارات وجمهورية الهند بعلاقات صداقة وثيقة يعود تاريخها إلى أكثر من قرنٍ مضى.

وترتبط عجمان والهند بعلاقات اقتصادية قوية ومتينة، تحوّلت إلى شراكة استراتيجية شاملة. وأشار تقرير حول العلاقات الاقتصادية بين الإمارة والهند، إلى أن حجم الصادرات بين الجانبين بلغ 407 ملايين درهم بين 2018-2020.

وقال عبد الله الحمراني، المدير العام للدائرة: تربط عجمان بالهند علاقات اقتصادية راسخة وقوية، ويبرز ذلك في حجم التعاون التجاري بين الطرفين. وتتضمن أهم صادرات الإمارة للهند زيوت النفط والألمنيوم والفواكه والملح والكبريت، واللدائن ومصنوعاتها، أما أهم الواردات، فهي الذهب والملبوسات والفواكه.

وأوضح أن الرخص الاقتصادية الصادرة لمستثمرين من الهند بلغت 8,764 رخصة، استحوذت التجارية على 58 % منها، فيما شكّلت الرخص المهنية 35 %. والأنشطة الأكثر جاذبية للمستثمر الهندي، تضمنت نشاط صيانة المباني، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الهندية فيه 8 % من إجمالي الرخص القائمة، فيما شكّل نشاط التجارة العامة حوالي 5 %.

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