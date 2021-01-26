إشغال مرتفع بفنادق الإمارات نهاية 2020

المصدر: دبي – عمرو عادل

أفادت مؤسسة «إس تي آر» البريطانية، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات أن الفنادق في الإمارات أنهت عام 2020 عند مستويات إشغال مرتفعة، حيث اقترب الأداء من مستويات ما قبل جائحة «كوفيد 19».

وذكرت المؤسسة، في تقرير عن أداء قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أمس، أن متوسط نسبة إشغال الفنادق في الدولة خلال العام الماضي، سجل 52%، فيما بلغ متوسط السعر اليومي للغرفة نحو 418.83 درهماً بانخفاض سنوي 16.5%.

وأشارت في تقريرها، الذي حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منه إلى أن الإيرادات لكل غرفة متاحة بلغت نحو 216.45 درهماً خلال 2020، ما يمثل تراجعاً بنسبة 41% مقارنة بالعام السابق عليه، بسبب تداعيات الوباء.

وأضافت أن مقاييس الأداء الرئيسية الثلاثة تظهر أن فنادق الإمارات أنهت العام الماضي قرب مستويات ما قبل الجائحة، في مؤشر واضح على عودة قوية لحركة السياحة.

وأوضحت أن متوسط نسبة الإشغال في ديسمبر 2020 سجلت نحو 67.4%، بينما بلغت إيرادات الغرفة المتاحة نحو 371.24 درهماً، وهي الأعلى منذ فبراير الماضي.

ويرجع التحسن في أداء القطاع الفندقي في الإمارات إلى استئناف العديد من شركات الطيران المحلية والدولية رحلاتها من وإلى مطارات الدولة منذ يوليو 2020، بالإضافة إلى توسع الناقلات الوطنية ووصولها إلى وجهات جديدة، وتوسع نشاط السياحة الداخلية وقوة الإجراءات الوقائية المتبعة، والتي أسهمت في تعزيز ثقة الزوار في الإمارات.

وبحسب التقرير، سجلت الفنادق في الشرق الأوسط وأفريقيا أدنى مستويات الإشغال والإيرادات لكل غرفة متاحة، وفقاً لبيانات نهاية 2020.

وأظهر التقرير أن نسبة إشغال الفنادق في منطقة الشرق الأوسط خلال 2020 بلغت نحو 45.9%، فيما سجل متوسط السعر اليومي للغرفة نحو 117.23 دولاراً بانخفاض على أساس سنوي بلغ 17.3%، وسجلت الإيرادات لكل غرفة متاحة نحو 53.77 دولاراً أي أقل 42.4% على أساس سنوي.

وأشار إلى أن نسبة إشغال الفنادق في أفريقيا كانت أقل بنسبة 52.6% عن مستويات عام 2019، وبلغ متوسط سعر الغرفة المتاحة نحو 103.12 دولارات، وإيرادات الغرفة الواحدة المتاحة نحو 29.86 دولاراً، وفي حين تراجع إجمالي الإشغال العام ومستويات الإيرادات المتاحة للغرفة لأدنى مستوياتها على الإطلاق، أنهت المنطقتان العام بشكل جيد، حيث اقتربت البيانات الشهرية لشهر ديسمبر من مستويات ما قبل الجائحة في كل من مقاييس الأداء الرئيسية الثلاثة، بحسب تقرير مؤسسة «إس تي آر».

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