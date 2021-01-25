50 % خصماً لاستكشاف الطقس الشتوي لـ «مدينة أكوافنتشر المائية» في أتلانتس النخلة

المصدر: دبي - البيان

أعلن منتجع أتلانتس النخلة في دبي عن إطلاق عروض حصرية وخصومات تصل إلى 50 % على تذاكر عددٍ من التجارب والوجهات المختارة، بما في ذلك «مدينة أكوافنتشر المائية»، و«خليج الدلافين»، و«حوض ذا لوست تشامبرز المائي»، إذ يمكن للعائلات والأطفال من عشاق التجارب المائية الترفيهية والباحثين عن جرعة من الأدرينالين، تحقيق أقصى استفادة من الطقس البارد الحالي في دبي.

وبموجب العرض، تتاح للمقيمين في دولة الإمارات فرصة الاستفادة من هذه الأسعار الخاصة عند الحجز من تاريخ 26 يناير وحتى 30 يناير الجاري، مع إمكانية اغتنام العرض حتى نهاية شهر فبراير، فيما يجب استلام تذاكر الدخول الموسمية والسنوية إلى «مدينة أكوافنتشر المائية» من ساحة تذاكر «أكوافنتشر» في غضون 30 يوماً من تاريخ الشراء. كما يمكن للزوار الاستفادة من الأسعار المخفضة لتجربة السباحة مع الدلافين التي تأتي مرة واحدة في العمر، وتذكرة الدخول إلى «حوض ذا لوست تشامبرز المائي» ذات السعر المستقل.

ويُعَد الطقس الشتوي الحالي في دبي بأيامه الطويلة وشمسه المعتدلة فرصة ملائمة لاستكشاف «مدينة أكوافنتشر المائية»، والتي يحرص القائمون عليها على اتخاذ جميع تدابير الصحة والسلامة. كما تعمل حالياً المدينة المائية رقم 1 في المنطقة بنسبة إشغال 50 %، مما يعني قضاء فترة انتظار أقل ومزيد من الوقت على المنزلقات المائية. ويمكن للزوار أيضاً أن يَطْمَئنّوا إلى أنهم في أيد أمينة، إذ حصل منتجع أتلانتس النخلة في دبي مؤخراً على شهادة «شير كير» Sharecare المرموقة للأمن الصحي، والتي تعادل «دليل ميشلان لمعايير السلامة الصحية لدى الفنادق في مرحلة ما بعد الجائحة»، وذلك ضمن 30 فندقاً فقط حول العالم، وبعد التزام المنتجع بتطبيق أكثر من 360 معياراً عالمياً للأمن الصحي. هذا، ويستمر منتجع أتلانتس النخلة في التطور للاستجابة لتحديات الصحة والسلامة الجديدة وتلبية توقعاتها.

وتُعَد «مدينة أكوافنتشر المائية» في منتجع أتلانتس النخلة وجهة فريدة بحد ذاتها، إذ توفر ساعات من المرح مع العديد من الألعاب المائية والشاطئية، وتحمل حالياً لقبَيْ «أفضل حديقة مائية في الشرق الأوسط» و«ثالث أفضل حديقة مائية في العالم»، وذلك ضمن جوائز «اختيار المسافرين» التي نظمها موقع «تريب أدفايزر».

ويمكن للراغبين في الاستفادة من العرض شراء التذاكر خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير الجاري، واستخدامها خلال الفترة من 2 إلى 28 فبراير.

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