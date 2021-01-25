شوتوبيا في دبي مول تحتفي بالأسبوع الأخير من مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي ـ البيان

تقدم فعالية شوتوبيا التي تُقام بالتعاون مع دبي مول لعشاق اقتناء الأحذية فرصة الاطلاع على أحدث صيحات الأحذية الرياضية الحصرية والأحذية ذات الكعب العالي وتصميمات الأحذية الأكثر أناقة. وتُقام هذه الفعالية في منصة عرض الأزياء بدبي مول حتى 30 يناير في إطار الأسبوع الأخير من مهرجان دبي للتسوق، وتجمع بين خبراء الصناعة والشخصيات المؤثرة في مجال الأحذية، بالإضافة إلى المهتمين بهذا المجال للاحتفاء بأحدث التصميمات والإطلاقات الجديدة وكل ما هو جديد في عالم الموضة والأحذية.

وتمكن زوار هذه الفعالية الضخمة من مشاهدة تشكيلات الأحذية الحصرية التي يقدمها عدد من أكبر وأشهر الخبراء، والتي تشمل أحذية مميزة وفريدة من نوعها، إلى جانب الإطلالات المفضلة لدى الجمهور من أكبر العلامات التجارية على مستوى العالم.

وسيتم إطلاق إصدارات حصرية من الأحذية الرياضية والأنماط الأخرى التي تشهد طلباً كبيراً طوال فعالية شوتوبيا، حيث يمكن للمتسوقين حضور جلسات شوتوبيا الحوارية الممتعة والغنية بالمعلومات، والتي يشارك فيها عدد من الخبراء والمهتمين بالصناعة، وتُقام بالتعاون مع عدد من أبرز متاجر التجزئة الرئيسية في دبي مول، بما في ذلك أمريكان راغ وبلومينغديلز وليفل شوز.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من شوتوبيا، ألقت كارن وازن، الشخصية المؤثرة الرائدة في مجال الأزياء على مستوى المنطقة ورائدة الأعمال، كلمة حول تأثير الأحذية وما يلزم فعله للارتقاء بهذا المجال، في ما ناقشت ورشة عمل خاصة كيف ستغير تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد مستقبل صناعة الأحذية، كما تمكن الجمهور من إلقاء نظرة أولى على حذاء ستان سميث الجديد من أديداس والذي صُنع باستخدام مواد مُعاد تدويرها.

وتستمر فعاليات شوتوبيا يومياً مع مجموعة كبيرة من الخبراء ورواد التصميم المحليين الذين يسلطون الضوء على أسرار اختيار الأحذية المثالية وتوجهات الصناعة وغيرها الكثير. ويمكن للزوار اختيار مواصفات أحذيتهم وتصميمها بحسب الطلب في مجموعة من الأكشاك التفاعلية، بالإضافة إلى التسوق للحصول على أحدث الإطلالات باستخدام رمز الاستجابة السريع QR والفوز بأحذيتهم المفضلة. ويمكن للعملاء الذين يزورون منصة شوتوبيا الفوز بضعف أميال سكاي واردز طيران الإمارات عند التسوق للحصول على أحدث توجهات الأحذية.

وتعد شوتوبيا جزءاً من مجموعة متنوعة من خيارات البيع بالتجزئة والترفيه المتاحة خلال مهرجان دبي للتسوق، الذي يتم تنظيمه من قبل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

صفقة الثلاثاء

ومع دخول مهرجان دبي للتسوق أسبوعه الأخير، يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بالعديد من صفقات البيع بالتجزئة الرائعة لمدة يوم واحد فقط، والمتوفرة في أشهر مراكز التسوق على مستوى المدينة.

ويطلق مهرجان دبي للتسوق صفقة الثلاثاء 26 يناير، وتقدم علامة براند بازار المعروفة بالأزياء عالية الجودة وأحدث خطوط الموضة تخفيضات سعرية ليوم واحد، وذلك داخل متاجرها في كل من ابن بطوطة مول ومركز الغرير، حيث يمكن للمتسوقين الحصول على أي منتج معروض بسعر 99 درهماً أو أقل، وهو ما يمنحهم فرصة تجديد خزانة ملابسهم بأسعار رائعة. يتوفر العرض حتى نفاد الكمية.

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