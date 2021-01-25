«العنوان فاونتن فيو» يستقبل نزلاءه مجدداً

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلنت إدارة فندق «العنوان فاونتن فيو» في دبي أن الفندق المكون من 139 غرفة فاخرة سيفتح أبوابه أمام نزلائه مجدداً.

وبحسب البيان الصحفي الذي أصدرته الإدارة، فإن إعادة افتتاح الفندق تعد أحدث إضافة إلى محفظة «فنادق ومنتجعات العنوان»، وأيقونة جديدة في أفق منطقة «داون تاون دبي».

ويقدم الفندق لنزلائه مزيجاً رائعاً من التصميم الذي يناسب كافة العصور، الخدمات المتميزة التي تحمل توقيع «العنوان»، وتجارب الضيافة الشاملة على نحو متفرد والمستلهمة من الموقع الشهير الذي يشغله الفندق. كما يوفر «العنوان فاونتن فيو» ضيافة فائقة المستوى وخدمات نموذجية، بالإضافة إلى منشآت متميزة تعكس البيئة المحيطة.

وبموقعه المتميز في منطقة «داون تاون دبي» الحصرية المميزة بمزيجها من الفخامة والحياة العصرية وبرج خليفة، أطول مبنى في العالم، يستمد «العنوان فاونتن فيو» اسمه من إطلالته على أحد أكثر المعالم المحبوبة في دبي، وهي «نافورة دبي»، والتي باتت الآن أكثر جاذبية مع عرض الليزر الحي، والتي تقدمه من يوم الثلاثاء إلى السبت. ويتيح الفندق لنزلائه أفضل إطلالة على «نافورة دبي»، وذلك من حمام السباحة الذي يقع في طابقه الــ 12.

ويُعد الفندق بمثابة البوابة المتميزة للوصول إلى باقة لا تنتهي من فرص الترفيه والتسوق المُتَاحَة في «دبي مول»، والذي يقع على أعتابه مباشرة، ويستطيع نزلاء الفندق دخوله عن طريق جسر معلق مخصص لهم.

وتوجد أسفل الفندق منطقة المطاعم والسوق التي أُفتتحت حديثاً «داون تاون كيتشنز»، والتي تزود النزلاء بخيارات لا نهائية لتناول الطعام تضمن لهم تلبية كافة متطلباتهم.

ويعاود الفندق استقبال نزلائه بعروض مغرية، حيث يمنحهم تخفيضاً بنسبة 20% على أسعار كافة الغرف، كما يقدم مفاجأة سارة لكل نزيل، وهي منح بطاقة هدايا من شركة «إعمار» بقيمة 200 درهم «للغرفة، للإقامة» عند حجز غرفة قياسية، فيما سيحصل النزلاء الذين يحجزون جناحاً على بطاقة بقيمة 400 درهم. ويمكن للنزلاء استخدام هذه البطاقات في كافة منشآت «إعمار»، كالمنشآت الترفيهية، مراكز التسوق والمطاعم.

وبوسع النزلاء الذين يحجزون غرفة عائلية في الفندق لقضاء عطلة محلية الاستفادة من عرض ساري للعائلات، وهي منح غرفة أخرى متصلة بالغرفة الأساسية بخصم 50%.

وتوفر مطاعم الفندق عروضاً تُبرز قائمة رائعة من مدارس الطهي المُلهِمَة والأطباق الشهية التي تصحب النزلاء في رحلة ممتعة مع مطابخ عابرة للحدود و7 صالات وغرف لتناول الطعام، يختارون من بينها ما يشاءون.

ويَعِد «العنوان فاونتن فيو» نزلاءه بإبهارهم بمنشآته الترفيهية الفخمة، والتي تتضمن حماماً للسباحة من دون حواف يبلغ طوله 100 متر، ومركزاً عصرياً للياقة البدنية مخصصة للنزلاء فقط، وستوديو لممارسة اليوجا، وستوديو خاص للجلسات الشخصية.

ويوفر المنتجع الصحي «ذا سبا»، والذي يحمل توقيع «فنادق ومنتجعات العنوان»، لنزلاء الفندق راحة العقل، والجسد والروح، وذلك من خلال قائمة من العلاجات المُستَلهَمَة من البيئة المحلية والمصممة خصيصاً حسب طلب النزيل، والمُفعَمَة بطقوس العلاج العطري والعلاج المائي.

ويزود المعالجون المتخصصون في «ذا سبا» النزلاء بجلسات تدليك للاسترخاء، وعلاجات ناجعة، فضلاً عن منشآت إضافية تتضمن الحمامات التقليدية في تصاميم عصرية، وأجنحة مخصصة للعلاج، ومختبرات الجمال، وهو مفهوم جديد متقدم لمراكز التجميل. وقد أبرم «ذا سبا» أخيراً اتفاقية شراكة مع «ميدي- دياموند سكينكير»، وهو علاج ناجع وفاخر للعناية بالبشرة من كوريا الجنوبية، ويحتوي ضمن مكوناته على الألماس الأكثر فعالية، دقة واختراقاً، ويحقق نتائج فورية ودائمة، ويمكن حجز هذا العلاج الاستثنائي لبشرة الوجه لمدة تتراوح بين 45 و90 دقيقة للجلسة الواحدة.

إن «العنوان فاونتن فيو» هو الخيار الأفضل الذي يلبي احتياجات النزلاء فيما يتعلق بالاجتماعات والفعاليات، حيث يزودهم بقاعات عصرية للاجتماعات وقاعة فخمة للحفلات، وقاعة مختارة بعناية لاجتماعات مجالس الإدارة، ومدرج مكشوف مُبهر، بالإضافة إلى قاعة أنيقة للتواصل قبل بدء الفعاليات وقاعة مُزَخرَفَة تتيح خيارات وفيرة لاستضافة كافة أنواع الفعاليات، بدءاً من الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات الرسمية، إلى الدورات التدريبية، وفعاليات تدشين المنتجات الجديدة، وحفلات الزفاف، وحفلات العشاء الفاخرة، وغيرها. وأياً ما كانت الفعالية ونوعها، فإن «العنوان فاونتن فيو» سيلبي كافة احتياجات الضيوف.

ويتضمن الفندق أيضاً نادياً للأطفال، وهو «كيكس كلوب»، إلا أنه مُغلَق حالياً التزاماً بتدابير الصحة والسلامة التي حددتها هيئة الصحة بدبي.

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