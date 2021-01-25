«ستاش أواي» تدير أصولاً بقيمة تتخطى المليار دولار

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة «ستاش أواي» لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الرقمية والمرخصة من «سلطة دبي للخدمات المالية» مع اعتماد للبيع بالتجزئة، إدارتها لأصول بقيمة ضخمة تتخطى المليار دولار خلال 42 شهراً فقط، وهي تُعد مدة أقل من التي استغرقها أكبر شركات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الرقمية في العالم؛ مثل «بيترمنت» و«ويلثفرونت» للوصول إلى نفس الهدف.

وقال ميشيل فيراريو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ستاش أواي»: في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتم الاحتفاظ بنسبة كبيرة تصل إلى 45% من الثروة المالية في هيئة ودائع نقدية، مقارنة بـنسبة أقل بكثير تصل إلى 14% في أمريكا الشمالية، لهذا السبب كان اهتمامنا دائماً لا ينصب فقط على مبادئ استثمار ناجح وتجارب متكاملة ومتميزة للعملاء، ولكن أيضاً على الثقافة المالية لمساعدة المزيد من الأشخاص على فهم كيفية إدارة ثرواتهم وتنميتها بأفضل ما يمكن. فإننا نؤمن بأن مفتاح النمو السريع هو تلك العلاقة القوية مع عملائنا.

ومن أهم عوامل جذب الكثير من الأصول قدرة «ستاش أواي» على تحقيق عوائد قوية خلال التقلبات المالية وكذلك في النشاط الاقتصادي في السنوات القليلة الماضية: ولقد شهد السوق تصحيحين في عام 2018 والسوق في عام 2020، ومع ذلك حققت المحافظ الاستثمارية لدى «ستاش أواي» عوائد سنوية تتراوح ما بين 17.1% (بالنسبة للمحفظة ذات المخاطر العالية) إلى 5.3% (بالنسبة للمحفظة منخفضة المخاطر) منذ إطلاقها في يوليو 2017. أما في عام 2020 وحده، تراوحت عوائد المحفظة ما بين 24.1% إلى 5.2% لتلك المحافظ، إذ تفوق أداء جميع المحافظ الاستثمارية على معايير المخاطر والمؤشرات الخاصة بها.

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