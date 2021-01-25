إنجاز 97% من مشروع «شايستا» لـ«عزيزي للتطوير العقاري» بالفرجان

المصدر: دبي- البيان

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، عن إحراز تقدم ملحوظ في إنجاز «شايستا»، مشروعها السكني الذي يقع في منطقة الفرجان بدبي. ووصلت نسبة الإنجاز في أعمال الإنشاءات إلى 97%، وتتوقع الشركة اكتمال مختلف الأعمال في المشروع مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.

واكتمل هيكل المشروع وأعمال الطابوق والتكسية الداخلية والبلاط والواجهات الأمامية بنسبة 100%، بينما بلغت نسبة إنجاز الأعمال الميكانيكية والكهربائية والتمديدات الصحية 98%، والتهوية والتكييف 98%. وأكدت الشركة أن الأعمال الخارجية تتقدم وفق الجدول الزمني المعدّ مسبقًا، حيث وصلت حاليًا إلى 99%، مع وصول نسبة الإنجاز في حمام السباحة وإجمالي أعمال التشطيبات إلى 93%، وأعمال المصاعد إلى 90%.

وقال محمد راغب، المدير التنفيذي للقسم الهندسي في عزيزي للتطوير العقاري: رغم تحديات «كورونا»، يوشك «شايستا» إلى جانب العديد من مشاريعنا الأخرى على الانتهاء، حيث تتقدم الأعمال بوتيرة سريعة. وهذا الإنجاز يؤكد التزامنا بالتسليم في الوقت المناسب، مع الالتزام الصارم بإجراءات مراقبة الجودة، واتباع أفضل الممارسات في هذا القطاع. ويظل تركيزنا حاليًا منصبًّا على تسليم مشاريعنا الجارية. ويتألف «سايشتا» من 12 طابقًا سكنيًا، ويضم 284 وحدة و 7100 قدم مربع من المساحات المخصصة لمحلات التجزئة.

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