مطاعم في دبي تقدم خصومات للحاصلين على لقاح كوفيد-19

المصدر: ا ف ب

قرّرت مطاعم في دبي تقديم خصومات للأشخاص الذين تلقوا لقاحات فيروس كورنا المستجد بهدف تشجيع السكان على التطعيم.

وقالت شركة "غايتس هوسبيتاليتي" التي تدير مطاعم عدة في دبي، في منشور عبر "إنستغرام" إنها ستقدم "خصماً 10% للزبائن الذين تلقوا الجرعة الاولى، و20% لأولئك الذين تلقوا الجرعة الثانية"، شرط تقديم وثيقة تثبت تناول اللقاح.

وتسعى الإمارات لتلقيح أكبر عدد ممكن من سكانها البالغ عددهم 10 ملايين في فترة قصيرة، وقد أجازت استخدام لقاحات سينوفارم الصيني وفايزر/بايونتيك الأمريكي الألماني وسبوتنيك الروسي.

وتبدو الحياة طبيعية في دبي حيث يرتاد الناس المراكز التجارية والشواطئ والمطاعم، في مدينة استقبلت ملايين الزوار الأجانب خصوصا الاوروبيين خلال عطلة نهاية السنة.

واتخذت دبي في الاسبوع الأخير سلسلة من الإجراءات من بينها زيادة مسافة التباعد في المطاعم ووقف أنشطة الترفيه في الفنادق.

واستقبلت دبي أكثر من 16 مليون زائر في 2019. وقبل أن يعطل الوباء حركة السفر العالمية، كان الهدف الوصول إلى عشرين مليونا في عام 2020.

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