«أوبر» تقدم خصماً على الرحلات للراغبين بالحصول على لقاح «كوفيد 19» في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «أوبر» اليوم، عن تقديم خصم على الرحلات إلى مراكز تطعيم «كوفيد 19» في الإمارات، وسيحصل الركاب على خصم بقيمة 25% على رحلتي أوبر، وبحد أقصى قدره 20 درهماً لكل رحلة من وإلى مراكز التطعيم العامة في الدولة، وتبدأ هذه الحملة من 25 يناير ولغاية 8 فبراير وهي متاحة للناس من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، وتشكل هذه الخطوة جزءاً من مبادرة «أوبر» العالمية الرامية لمساعدة المجتمعات بـ «نقل ما يهم»، ودعم جهود السلطات والمدن المحلية في مساعيها للتصدي لتفشي وباء «كوفيد 19».

ويمكن لسكان دبي وأبوظبي والشارقة حجز رحلاتهم من وإلى 43 مركز تطعيم معتمداً بكل سهولة عبر تطبيق أوبر، ويشمل ذلك عدداً من المراكز التابعة لهيئة صحة دبي، ومراكز التطعيم التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، وأخرى مختارة في أبوظبي، وكذلك المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الشارقة.

قال رفاد محاسنة، المدير العام الإقليمي لدى «أوبر» في دولة الإمارات: «نرحب بجهود الحكومة الرمية لتطعيم 50% من السكان بنهاية شهر مارس المقبل، ونرغب بالقيام بدورنا لدعم هذه الجهود. حرصت أوبر منذ تفشي الوباء على إيجاد سبل مختلفة لدعم مجتمعاتنا وإعطاء الأولوية لصحة وسلامة أفرادها. وكذلك حرصنا على إبقاء حركة التنقل في المدن طبيعية في وقت تأثرت فيه بشكل كبير نتيجة الوباء. وتشكل حملة الخصومات الخاصة بالتطعيم جزءاً من جهودنا لتوظيف التكنولوجيا من أجل إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات ودعم المساعي الحكومية الناجحة لحماية السكان من الفيروس».

لقد أثر تفشي وباء «كوفيد 19» على حياة الكثيرين، وحرصت أوبر على القيام بدورها من خلال العمل على العديد من المبادرات للحدّ من انتشاره، بما في ذلك إطلاق خدمة Uber Medics لتوفير رحلات منخفضّة التكلفة للعاملين بالأطقم الطبية من وإلى أماكن عملهم، وتعزيز إجراءات السلامة للركاب والسائقين، وتقديم مساعدة مالية للسائقين، الذين ثبتت إصابتهم بالوباء، وطرح رسائل ضمن التطبيق لتذكير الركاب والسائقين باتباع نصائح وتوجيهات هيئات الصحة العامة، وللحصول على الخصم:

1. انقر على القائمة أعلى اليسار في تطبيق أوبر واختر «المحفظة».

2. اختر «إضافة عرض ترويجي» في الأسفل.

3. أدخل رمز العرض SI2021UAE لتحصل على خصم بقيمة 25% على رحلتي أوبر من وإلى مراكز التطعيم وبحد أقصى قدره 20 درهماً لكل رحلة. يسري العرض لغاية 8 فبراير 2021.

4. اذهب إلى الشاشة الرئيسية للرحلات واختر موقع الصعود والوجهة لك أو للشخص الذي تقوم بالحجز له. تذكر بأن الرحلة يجب أن تبدأ أو تنتهي في أحد مراكز التطعيم المدرجة أدناه.

5. تأكيد الرحلة.

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