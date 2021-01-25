237 مليون حصة الإمارات من عناوين IPv6

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

توقع الدكتور شفيق شيا، مدير الاتصالات الإقليمي في منظمة "رايب إن سي سي" نمو حصة الإمارات من عناوين بروتوكول الإنترنت من الإصدار السادس (IPv6)، التي بلغت 237 مليون عنوان بنهاية 2020، وذلك بعد أن أدى الارتفاع الكبير في عدد مستخدمي الإنترنت في الإمارات العام الماضي على خلفية جائحة كورونا أدى إلى نفاذ عناوين بروتوكول الإنترنت من الإصدار الرابع (IPv4)، الذي بلغت حصة الإمارات منها 3,745,664 عنوان بنهاية العام الماضي.

وأشار شيا في تصريحات خاصة لـ"البيان" إلى أن نفاذ الإصدار الرابع أدى الى ازدياد الطلب على هذه "السلعة" النادرة عالمياً وحرك السوق الرمادية التي يديرها وسطاء حول العالم، لافتاً إلى قيام الكثير عدد من الشركات اليوم ببيع مواردها من عناوين الإنترنت الإصدار الرابع إلى شركات أخرى بحاجة إليها بمبالغ ضخمة.

ولفت شيا إلى أن أهمية الإصدار السادس تتمثل في كونه يشكل دعامة أساسية لتطوير بنية تحتية حديثة وداعمة للخدمات الإلكترونية والذكية، وعامل حيوي لدفع مسار نمو واستقرار الإنترنت، سيّما وأنه مصمم خصيصاً لتلبية متطلبات النمو المستقبلي للشبكة العالمية.

وتعتبر منظمة "رايب إن سي سي" منظمة مستقلة وغير ربحية، وهي بمثابة سجل الإنترنت الإقليمي، حيث تقدم الدعم والمساندة الفنية لشبكة الإنترنت من خلال توفير الموارد الدولية للإنترنت والخدمات المرتبطة بها مثل بروتوكولات الانترنت (IPv4) و(IPv6)، وارقام النظام الذاتي (AS Numbers) إلى اعضائها الـ 22000 في مناطق عملها في كل من أوروبا والشرق الأوسط وأجزاء من وسط آسيا، بما فيهم أعضائها الـ 122 في الإمارات.

وتعمل المنظمة على تقديم خدماتها ومساندة أعضائها ومجتمعات الانترنت المحلية والإقليمية من خلالها مكتبها الرئيسي في مدينة أمستردام الهولندية، ومكاتبها الإقليمية في دبي وموسكو.

وتنسق منظمة "رايب ان سي سي" مع هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات وتتعاون مع أعضائها بهدف تشجيعهم على زيادة نشر واستخدام الإصدار السادس من بروتوكول الانترنت (IPv6)، حيث يتطلب ذلك تخطيطاً وتدريباً وإجراء الاختبارات على الشبكات واستبدال وتطوير الأجهزة والمعدات القديمة المستخدمة بأخرى متوافقة مع الإصدار.

وحول خطط المنظمة لدولة الإمارات على المدى القصير والمتوسط، قال شيّا: "نعمل بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات على تطوير ودعم مجتمع الانترنت ومزودي خدمات الانترنت والاتصالات في الإمارات وذلك من خلال توفير التدريب والأدوات والخبرات اللازمة، كما نتعاون مع الهيئة في دعم الجهات الحكومية والقانونية والأمنية والمجتمع الأكاديمي لتمكينها من فهم عمل بروتوكول الإنترنت والبنى التحتية للإنترنت وإدارتها.

كما سنواصل مساعينا الرامية إلى تطوير قطاع الإنترنت والاتصالات والمساعدة على مواجهة التحديات التي تعترض هذا القطاع، وذلك من خلال التدريب والتنسيق التقني وتبادل الخبرات مع صناع القرار والجهات المعنية، لا سيما خلال الأزمات والأوقات الحرجة كالتي نعيشها اليوم. وتشارك المنظمة أيضاً في بعض المشاورات مفتوحة حول السياسات العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة إلى جانب تنظيم اجتماعات وورش عمل تفاعلية ودورات تدريبية مفتوحة لمجتمع الإنترنت الإماراتي.

بروتوكول (IPv6)

يتيح هذا الإصدار عدداً لا محدود من عناوين الإنترنت يقدر بـ 340 تريليون تريليون تريليون عنوان للإنترنت، ما يسهم في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الربط الشبكي بالإنترنت وزيادة السرعة والسعة. وبذلك يقدم الإصدار الجديد مساهمات قيّمة فيما يتعلق بتسريع وتيرة التحول نحو تبني التقنيات الناشئة في الامارات مثل تقنية "الجيل الخامس" و"إنترنت الأشياء" و"المدن الذكية" و"حلول الاتصال بين آلة وآلة"، والتي تتطلب تخصيص عدد هائل من عناوين الإنترنت.

ويكفل الإصدار السادس من بروتوكول عناوين الإنترنت تلبية الطلب المتنامي على خدمات الإنترنت وعناوين بروتوكول الإنترنت، ما يعزز من استدامة نمو الأعمال وينعكس إيجاباً على اقتصاد الدولة، حيث إن هناك دراسات دولية عدة، من بينها تقرير لـ "البنك الدولي"، تربط تطور وانتشار الإنترنت ذات السعة العريضة مع زيادة في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للدول.

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