«شباب من أجل الاستدامة» يسهم بشكل فاعل في إعداد الجيل القادم من القادة

المصدر: أبوظبي- البيان

اختتمت أعمال المنتدى الافتراضي لمنصة «شباب من أجل الاستدامة» التابعة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، والذي أقيم ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2021. وتضمن المنتدى جلسات حوارية وكلمات رئيسية لنخبة من المسؤولين الحكوميين وخبراء القطاعات والمبتكرين الشباب ورواد الأعمال الاجتماعية. وأقيمت في ختام فعاليات المنتدى مسابقة «ايكوثون» المخصصة للمشاركين في منصة «شباب من أجل الاستدامة» والتي تركز على تحفيز الابتكار في مجال الاستدامة.

وتحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، تعمل منصة «شباب من أجل الاستدامة»، المبادرة التوعوية التي أطلقتها «مصدر»، على الاستثمار في الشباب وتوفير الدعم لهم باعتبارهم يمثلون الثروة الحقيقية، وتهدف إلى تمكين الشباب ليكونوا قادة الاستدامة في المستقبل. وتنظم منصة «شباب من أجل الاستدامة» برنامجين على مدار العام وهما «قادة مستقبل الاستدامة» و«سفراء الاستدامة».

وقد انضم المشاركون في برنامج «قادة مستقبل الاستدامة» وبرنامج «سفراء الاستدامة» إلى المنتدى الافتراضي الذي شهد مشاركة أكثر من 40 متحدثاً من حول العالم. واستضاف المنتدى أكثر من 4500 مشارك من 103 دول، ما يعكس المكانة العالمية للمنصة ورؤيتها الفريدة المتمثلة في إعداد وتمكين الجيل القادم من قادة الاستدامة.

وألقى المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، كلمة رئيسية خلال افتتاح المنتدى خاطب فيها الشباب حيث قال: «من هنا تكمن أهمية أفعالكم وجهودكم، أياً كانت صغيرة أم كبيرة، في رسم ملامح حياتكم خلال السنوات والعقود القادمة. هناك الكثير من الأدلة على تأثير تغير المناخ، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال الهواء الذي نتنفسه، والمياه التي نشربها، والطعام الذي نستهلكه. ولتغير المناخ آثار على اقتصادنا وأعمالنا وصحتنا - والأهم من ذلك مستقبلكم أنتم - الشباب».

ووفرت دورة 2021 من منتدى «شباب من أجل الاستدامة» للجيل القادم من قادة الاستدامة فرصة فريدة لاستكشاف سبل المساهمة بدور فاعل في قيادة عملية التعافي الأخضر في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، والمهارات المطلوبة لتحقيق مستقبل مستدام وسبل تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، فضلاً عن توفير بيئة تسهم في تحفيز الابتكار وريادة الأعمال.

واختتمت فعاليات المنتدى باستضافة مسابقة «ايكوثون»، حيث قامت 7 فرق مشاركة في دورة 2020 من برنامج «قادة مستقبل الاستدامة» التابع لمنصة «شباب من أجل الاستدامة»، بتقديم أفكارها الخاصة بتطوير حل مبتكر يدعم تسريع عملية تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في التبريد بأبوظبي. وقد قامت الفرق بوضع أفكارها بعد أن تلقت التدريب والإرشاد اللازمين خلال مشاركتها في برنامج منصة «شباب من أجل الاستدامة» على مدى العام الماضي.

وفاز بالمسابقة فريق «تادس» الذي طور فكرة تطبيق يقوم على تحفيز الاستهلاك المسؤول للطاقة عبر منح نقاط مكافئة عند خفض الاستهلاك عن المقدار الذي تم استهلاكه في الشهر السابق. ويمكن استخدام هذه النقاط في شراء حاجيات أو خدمات، أو استخدامها لدفع الخدمات الحكومية. كما يقوم التطبيق برصد استهلاك الطاقة. وحل في المركز الثاني فريق «تيك اير»، حيث قام بتطوير تطبيق لتتبع استهلاك الطاقة وإعطاء تنبيه عند الحاجة لإجراء الصيانة فضلاً عن إخطار المستخدمين في حال حدوث أي خلل في النظام. كما يساعد التطبيق المستخدمين على التواصل مع المجتمع والحصول على مكافأة مقابل الاستهلاك.

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