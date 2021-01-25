استمرار تعليق سهم «دريك آند سكل»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال»، عن استمرار تعليق التداول على أسهم الشركة في سوق دبي المالي، وذلك بناءً على طلبها. وقالت الشركة في إفصاح أرسلته أمس إلى السوق، إن استمرار تعليق التداول سيستمر لحين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للدائنين والإفصاح عن نتائج الاجتماع في سوق دبي المالي، وانتهاء أعمال لجنة التنظيم المالي المنوطة بمتابعة حالة الشركة.

وأسهم «دريك آند سكل» موقوفة عن التداول منذ 14 نوفمبر 2018، في أعقاب الكشف عن خسائر مالية كبيرة تكبدتها الشركة، ومخالفات، ودخولها بعدها في عملية إعادة هيكلة ومفاوضات مع الدائنين وملاحقة لبعض أعضاء الإدارة السابقة.

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