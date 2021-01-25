«مربان» الإماراتي أفضل خامات «أوبك»

المصدر: (أبوظبي- وام)

تصدر خام «مربان» الإماراتي قائمة أفضل خامات النفط في السوق العالمي، من حيث الجودة والسعر خلال عام 2020، بحسب الإحصاءات التي تصدرها منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك». وبلغ المتوسط السعري لخام مربان 42.98 دولاراً للبرميل مقارنة مع أسعار خامات «أوبك» البالغة 13 خاماً، ما يعكس استمرار المكانة المتميزة، التي يحظى بها من قبل كبار المستهلكين في السوق العالمي.

وبالإضافة إلى خصائصه الكيميائية الفريدة من نوعها، فإن خام «مربان» الإماراتي يتميز بمستويات إنتاجه الثابتة والمستقرة، ما يجعله الأكثر رواجاً في أوساط المستهلكين، كما يعد الخام المفضل من قبل مصافي النفط في جميع العالم وعلى وجه التحديد في القارة الآسيوية.

وتظهر قائمة الأسعار التي تصدرها منظمة الدول المصدرة للنفط لأسعار الـ 13 خاماً، التي تشكل ما يعرف بسلة خامات «أوبك» أن خام جيراسول من أنجولا جاء بالمركز الثاني من حيث متوسط السعر والبالغ 42.64 دولاراً للبرميل، تلاه خام مزيج الصحراء من الجزائر 42.12 دولاراً للبرميل، ثم العربي الخفيف 41.91 دولاراً للبرميل، وخام البصرة العراقي 41.55 دولاراً ثم جاءت بعد ذلك بقية الخامات الأخرى.

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