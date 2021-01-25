صدارة اللقاح تمنح أسهم الإمارات وإسرائيل أفضل أداء عالمي

المصدر: دبي ـ سيد صالح

ذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن أسرع دولتين في العالم حالياً في نشر اللقاحات المضادة لجائحة «كوفيد 19» بين سكانهما، وهما على الترتيب، إسرائيل والإمارات، هما الأفضل في أداء بورصات الأسهم على مستوى العالم منذ مطلع العام الجاري، كما تحفزان أسهمها لصدارة الأسهم العالمية على مدار 2021.

ونشرت «بلومبيرغ» تقريراً بعنوان «قادة العالم في توزيع اللقاحات يتصدرون أسواق العالم في المكسب»، حيث رصدت فيه العلاقة الطردية الواضحة منذ أول 19 يوماً من يناير الجاري، بين مستويات نشر اللقاحات المضادة بين سكان كل دولة، ونسبة أرباح أسواق الأسهم لديها خلال الفترة المذكورة.

وأفاد التقرير بأن هذه العلاقة الطردية تتضح جلياً في أول دولتين على مستوى العالم من حيث نسبة السكان الذين تلقوا اللقاحات المضادة للجائحة إلى إجمالي السكان، حتى انتهاء أول 19 يوماً من العام الجاري.

ففي الدولة الأولى، وهي إسرائيل، والتي تصدرت سكان العالم في نسبة السكان الذين تلقوا اللقاحات إلى إجمالي السكان، حيث بلغت النسبة 31.15%، حقق مؤشر الأسهم القياسي لديها، وهو «تي إيه 35»، ارتفاعاً هذا العام نسبته 7.6%، متفوقاً على الارتفاع الذي حققه في نفس الفترة مؤشر «إس أند بي 500» لأسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية ومؤشر «يوروستوكس» للدول الأوروبية التي تتداول عملة «يورو».

وفي الدولة التي احتلت المركز الثاني، وهي الإمارات، حيث بلغت نسبة السكان الذين تلقوا اللقاحات إلى إجمالي السكان 20.88%، قفز مؤشر بورصة دبي منذ مطلع العام بنسبة 9.8%. وقال جون نورماند، رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة لدى «جيه بي مورغان تشيس» الأمريكي: «هل التنوع فيما يتعلق بمناعة القطيع بين دول العالم المختلفة سينسحب على أدائها في أسواق الأسهم؟ على الأرجح نعم».

وأضاف: «إن الدول التي ستعود بسرعة إلى مستويات النشاط التي كانت سائدة لديها قبل تفشي الجائحة، وذلك بسبب مزيج من المحفزات وسرعة توزيع اللقاحات، ربما ستشهد ضغطاً متزايداً على أسعار الفائدة لديها وعملاتها».

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