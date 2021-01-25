«الأوراق المالية» تحذر من «المتداول الخليجي»

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين في أسواق المال المحلية من شركة «المتداول الخليجي»، لعدم حصولها على التراخيص اللازمة.

وقالت الهيئة، في تعميم أمس: «ننوه بأن شركة المتداول الخليجي والروابط الإلكترونية المتعلقة بها غير حاصلة على أي ترخيص من الهيئة، ونحذر المستثمرين من التعامل معها في أي نشاط خاضع لتنظيم ورقابة الهيئة دون الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه التحذيرات تأتي انطلاقاً من دورها الرقابي، بما يكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين، بعدما تلاحظ من قيام بعض الجهات بالإعلان عن مزاولة أنشطة أو تقديمهم خدمات خاضعة لرقابة الهيئة دون الحصول على ترخيص أو اعتماد أو موافقة من قبل الهيئة».

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