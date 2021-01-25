منظمة الجمارك العالمية: الإمارات نموذج في التعافي

المصدر: (دبي - بشار باغ)

قال كونيو ميكوريا، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، إن الإمارات تقدم نموذجاً جيداً في التعافي من الجائحة، حيث تعمل الجمارك في الدولة مع الهيئات الحكومية الشريكة والأطراف المعنيين لدعم جهود الحكومة لإبطاء انتشار فيروس «كوفيد 19»، إلى جانب تسريع الإجراءات الحدودية لاستيراد اللقاح.

وأضاف في كلمة خلال افتتاح أسبوع جمارك الإمارات إن العام الماضي شكل تحدياً خاصاً لجميع إدارات الجمارك في ظل الجائحة، وسعت منظمة الجمارك العالمية إلى دعم إدارات الجمارك والمجتمع العالمي في توفير التوجيه وتسهيل وتأمين سلسلة التوريد العالمية وتنسيق التعاون الدولي وتقديم المساعدة في بناء القدرات؛ وبالتالي المساهمة في جهود التنمية المستدامة.

من جهته، قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: رغم ما شهده العالم من صعوبات اقتصادية ناجمة عن الجائحة نجحت جمارك دبي خلال 2020 في إنجاز 16 مليون معاملة بنمو 23% مقارنة مع 13 مليون معاملة في 2019.

وأكد أن 2021 يكتسب أهمية أكبر على صعيد تطوير العمل الجمركي مع انطلاق رحلة التنمية المستدامة في الإمارات للخمسين سنة المقبلة، مرتكزة إلى أهداف ومبادرات مئوية الإمارات 2071، والتي تحدد لنا خارطة الطريق للمضي قُدماً في تحقيق الإنجازات المتتابعة من خلال العمل بروح الفريق الواحد لتطوير القدرة على الإبداع والابتكار في تقديم أفضل الخدمات الحكومية لحركة التجارة والاستثمار.

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