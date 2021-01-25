90 % تخفيضات آخر أسابيع المهرجان

المصدر: (دبي - البيان)

يستضيف مهرجان دبي للتسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة منه عدداً من العروض الترويجية والصفقات الكبرى في إطار فعالية التخفيضات النهائية لمهرجان دبي للتسوق.

وتعد التخفيضات النهائية لمهرجان دبي للتسوق فرصة للاستمتاع بالعروض الترويجية الرائعة في الأيام الأخيرة من المهرجان، مع تخفيضات تبدأ من 25 وحتى 90% على كل شيء، من أحدث صيحات الأزياء والأدوات المنزلية. وتشهد هذه الفعالية الضخمة من 28 وحتى 30 يناير عروضاً ترويجية مذهلة على 300 علامة تجارية في 1000 متجر ضمن وجهات ومراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة.

وتشمل مجموعة العلامات التجارية المشاركة ايبر كرومبي آند فيتش، وأمريكان إيجل آوتفيترز، وبالمين، وبانانا ريبابليك، وكارولينا هيريرا، وشانيل، وديزل، وإيرمينيجيلدو زينجا، وهوليستر كو، وهوم بوكس، وانتيريرز، وكنزو، ولا سينزا، وريبوك، وريفر آيلاند، وسكوتش آند صودا، ورانجلر، وذا فيس شوب.

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