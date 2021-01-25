اقتصادية دبي تدعم جهود التحول الرقمي

المصدر: دبي ـ بشار باغ

أكدت اقتصادية دبي أن برنامج شراكتها مع شركة «زوهو» يأتي في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تعزز مكانة إمارة دبي في مقدمة التحول الرقمي على مستوى المنطقة، حيث تحتضن دبي أكبر الشركات التكنولوجية العالمية ومطوري الحلول التقنية والذكية، كما تنفذ مشاريع ومبادرات تؤكد ريادتها في هذا المجال.

ويساهم برنامج الشراكة في جعل التكنولوجيا متاحة لجميع الشركات العاملة في إمارة دبي ومساعدتهم في رحلتهم للتحول الرقمي، حيث تعد الرقمنة الأرضية الصلبة لتعزيز قطاع الصناعة الرقمية والتطبيقات في الإمارات على وجه العموم وإمارة دبي على وجه الخصوص.

تطبيقات متكاملة

وقال حيدر نظام، رئيس شركة زوهو كورب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: لن يكون الجيل التالي من الحوسبة السحابية متعلقاً بالعثور على تطبيق معين ليحل مشكلة معينة، بل بالعثور على مجموعة متكاملة من التطبيقات التي تعمل معاً لخلق الكفاءة ضمن المؤسسات أو الشركات. ويمكن أن يكلف نظام التطبيقات السحابية الغير متصلة الكثير من الوقت والجهد عند مقارنته بمجموعة مصممة لتعمل معاً بتناسق.

وأشار إلى أن معظم الشركات تستخدم مجموعة متنوعة من التطبيقات المنفردة لإنجاز المهام، ومن الممكن أن ينجح هذا النهج المجزأ في البداية، لكن مع مرور الوقت ستعاني البرامج المنفردة في مواكبة سرعة وتيرة العمل، وبالتالي ستكون الشركات بحاجة إلى مطور لإعداد عمليات دمج تلك البرامج والحفاظ عليها لمتابعة تدفق البيانات وغيرها، نظراً لأن معظم التطبيقات لا تتكامل مع بعضها البعض بشكل أساسي.

وتعتبر عمليات التكامل بمساعدة الجهات الخارجية منقذاً للشركات، ولكن قد يتطلب الحفاظ عليها لتعمل بسلاسة الكثير من عمليات التحقق والتي تستهلك الوقت وموارد تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف حيدر أنه إذا كانت الأنظمة مختلفة سيؤدي ذلك إلى إدخال بيانات مكررة، ومعلومات مفقودة، كما أن حجم الدعم والصيانة، يمكن أن تكلف مجموعة التطبيقات المجمعة أكثر بكثير من مجموعة متكاملة مصممة أساساً للعمل معاً.

حوسبة سحابية

وتقدم الحوسبة السحابية ميزة كبيرة بالمقارنة مع التطبيقات المثبتة على الأجهزة، لكنها لا تستطيع تحويل شركة كاملة بمفردها، فإذا كانت التطبيقات غير متكاملة مع بعضها البعض، فكيف ستشارك الأدوات والموارد مع فرق العمل؟ وإذا لم يكن لدى فرق العمل إمكانية الوصول إلى نفس المعلومات، فكيف سيشاركون في صنع القرار ويساعدون في دفع الشركة التي يعملون فيها إلى الأمام؟

وتابع حيدر نظام: يمكن حل كل المشكلات من خلال اعتماد مجموعة من التطبيقات المصممة بشكل متكامل، حيث توفر هذه المجموعة الوقت والتكلفة لربط التطبيقات مع بعضها يدوياً، وتسهل بيانات الوقت الفعلي على فريق العمل عملية إنشاء اتصالات إيجابية مع العملاء.

وتعمل عملية مشاركة المعلومات الغير احتكاكية للبرامج السحابية المتكاملة على إنشاء منصة مثالية للتعاون ضمن الفرق وما بينهم. وهذا يعني مبيعات أكثر كفاءة، وفرصاً أكثر لتعزيز ولاء العملاء، وتنظيم وظيفي أكثر مرونة.

ورغم أن العديد من شركات البرمجيات الكبرى التي بنت سمعتها من خلال التطبيقات المستقلة - وبالأخص Microsoft وSalesforce – فإنها تعمل الآن على تلبية الطلب على حلول المجموعة المتكاملة، فقد يجد العديد من المستهلكين أن شركات السحابة الأصلية مثل شركة زوهو تقدم نظاماً بيئياً أكثر تكاملاً للمنتج.

وتقدم الحزمة الشاملة مثل منصة «زوهو ون» وهو عبارة عن مجموعة موحدة قائمة على التخزين السحابي تضم أكثر من 45 تطبيقاً يربط الخدمات الوظيفية المتنوعة في الشركات بسلاسة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز