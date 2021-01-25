مؤتمر أڤيڤا الرقمي يجمع خبراء الاستدامة البيئية

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت أمس شركة أڤيڤا للبرمجيات الهندسية والصناعية إقامة الدورة الثالثة من مؤتمر أڤيڤا الرقمي العالمي في الفترة من 26 – 28 يناير بعنوان «تسريع ذكائك الرقمي».

وتناقش الفعالية الرقمية كيفية تعامل الشركات مع الابتكار وتطبيق البرمجيات الذكية لتعيد صياغة عملياتها الصناعية، إلى جانب تقديم العروض التوضيحية التي تبين كيفية دعم التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والبنية السحابية والتوأمة الرقمية والعرض المرئي والبيانات والتحليل، للتطورات في مجال الاستدامة وتمكين التغييرات الملموسة من أجل تحسين البيئة.

وقال كريج هايمان، الرئيس التنفيذي لشركة أڤيڤا: «يعدّ التحول الرقمي والاستدامة وجهين لعملة واحدة، فحلول البرمجيات الصناعية التي تقدمها أڤيڤا تدعم المخرجات المستدامة من خلال الاستفادة من إمكاناتنا الواسعة والمتخصصة لتعزيز نطاق وقدرات البنية السحابية وتمكين عملائنا من تحقيق مزايا بيئية متنوعة عبر تحسين الهندسة والعمليات التشغيلية والأداء.

وبناءً على متطلبات المزيد من عملائنا، فإننا نعمل معهم للابتكار ودعم الاستدامة، إذ إن وجود استراتيجية رقمية واضحة يدعم المخرجات البيئية والتحسينات الاجتماعية والحوكمة الأخلاقية ما يسهم في تعزيز الثقافة وتحسين استدامة الأعمال على المدى الطويل». ويتضمن المؤتمر أكثر من 50 جلسة تدريبية والعديد من فرص التواصل المباشر بين المشاركين، وسيحصل المشاركون على مرئيات متعمقة لكيفية تحوّل العمليات وتحسين الرقمنة والحفاظ على التنافسية.

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