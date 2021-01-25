%21 نمو حركة الطيران الخاص في دبي الجنوب 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دبي الجنوب أن حركة الطيران الخاص في مشروع محمد بن راشد للطيران واصلت نموها في العام 2020 بنسبة 21% مقارنة بـ 2019، حيث جاء ذلك مدفوعاً بارتفاع مستوى الحركة في الربع الأخير من العام ذاته.

وسجل مشروع محمد بن راشد للطيران في الربع الأخير 2020، نمواً هائلاً بنسبة 78% في حركة الطيران الخاص، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بسبب الإجراءات الحكومية المثالية لمكافحة انتشار جائحة «كوفيد 19».

ويعزى النمو أيضاً إلى حملة «أجمل شتاء في العالم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تحولت دبي معها إلى وجهة مفضلة للسياح الذين يتوافدون إلى الدولة خلال هذه الفترة.

وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران: يسعدنا تسجيل هذه الزيادة الكبيرة في حركة الطيران الخاص في مبنى الطيران الخاص في مشروع محمد بن راشد للطيران للربع الثاني على التوالي.

ويعزى هذا الأداء الاستثنائي إلى أسباب عدة، ومن أبرزها المكانة الاستثنائية التي تتمتع بها إمارة دبي وجهة مفضلة للسياح، مع تعزيزها بإطلاق حملة «أجمل شتاء في العالم»، وتصنيف الإمارات على قائمة أفضل دول العالم في التعامل بكفاءة مع الوباء.

وبفضل الخدمات التي يوفرها مبنى الطيران الخاص، حيث يمكن للمسافرين قضاء الحد الأدنى من الوقت في المبنى، مع توفير الفرق الطبية والمرافق المخصصة لإجراء اختبار PCR، لاستيعاب العدد المتزايد من المسافرين. وتتم خدمة مبنى الطيران الخاص من قبل ثلاثة مشغلين مع تطبيق معايير التعقيم الصارمة حفاظاً على سلامة المسافرين والموظفين.

ويوفر مشروع محمد بن راشد للطيران للشركات العالمية فرصاً استثمارية في مجال الطيران، حيث يعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الخاص والصناعات المرتبطة بقطاع الطيران. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب والتي قامت بتطويره ليكون مركزاً لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم. ويسعى المشروع إلى تعزيز الصناعات الهندسية لتحقيق رؤية الإمارة بجعلها مركزاً رائداً لقطاع الطيران.

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