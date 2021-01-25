خدمتان إلكترونيتان جديدتان بمركز فض المنازعات الإيجارية في دبي

المصدر: دبي - البيان

أطلق مركز فضّ المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي خدمتين إلكترونيتين جديدتين، طورتهما شركة الإمارات للحلول العقارية (أيرس)، تماشياً مع خطة المركز الشاملة، والرامية إلى أتمتة خدماته.

وتتمثل الخدمة الأولى بتسجيل الدعوى الابتدائية لقضايا الملكية المشتركة، إذ تتيح للمالك أو أي طرف تسجيل الدعوى الابتدائية من خلال قنوات التسجيل، بما في ذلك مراكز الخدمة ومركز فض المنازعات والموقع الإلكتروني وتطبيق «دبي ريست». وتتم عملية التسجيل من خلال رقم الإخطار أو رقم الملكية، أو حتى من خلال البحث عن العقار في سجل العقارات المسجلة بالدائرة.

أما الخدمة الثانية فتتمثل بتسجيل الدعوى الاستئنافية لقاضي الملكية المشتركة. وبموجبها يمكن للمالك أو أي من أطراف النزاع، تسجيل الدعوى الاستئنافية على دعوى ابتدائية مسجلة في النظام، من خلال قنوات التسجيل ذاتها، عبر رقم الدعوى الابتدائية، واستكمال الإجراءات المطلوبة.

وحدد المركز رسماً قيمته 120 درهماً نظير الحصول على كل من الخدمتين اللتين تتوافقان مع التوجه العام للإمارة لأتمتة خدمات المتعاملين لضمان رضاهم وراحتهم، ودعم رحلة التحول الرقمي المتكاملة. ويمكن لمتعاملي الدائرة الحصول على الخدمتين عبر تنزيل تطبيق «دبي ريست» المتوفر على متجري «آبل ستور» و«بلاي ستور».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز