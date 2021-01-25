تباين أداء الأسهم بانتظار أرباح وتوزيعات الشركات

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع ترقب المستثمرين لمحفزات جديدة لا سيما إعلانات الشركات عن أرباحها وتوزيعاتها السنوية، فيما تراجعت السيولة دون 700 مليون درهم.

وتراجع سوق دبي 0.71% إلى 2715.94 نقطة، بضغط هبوط البنوك والعقار والاستثمار والنقل، فيما صعد سوق أبوظبي 0.03% عند 5613.16 نقطة مع ارتفاع البنوك والاستثمار والصناعة والخدمات.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 652.4 مليون درهم، منها 285.25 مليون درهم في دبي و367.16 مليوناً بأبوظبي. وجرى تداول 296 مليون سهم، موزعة بواقع 200.5 مليون في دبي و95.5 مليوناً بأبوظبي، من خلال 5988 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 1.63% مع هبوط «إعمار العقارية» 1.99% و«إعمار للتطوير» 1.29% و«إعمار مولز» 1.04% و«الاتحاد العقارية» 1.73% و«ديار» 0.64% و«داماك» 1.42%، ونزل قطاع البنوك 0.12% بضغط تراجع «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.43% فيما زاد «دبي الإسلامي» 0.19%.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.91% بعد هبوط «سوق دبي المالي» 1.52% و«دبي للاستثمار» 0.59% و«شعاع كابيتال» 2.41%، فيما انخفض قطاع النقل 2.17% مدفوعاً بهبوط «العربية للطيران» 3.67% و«أرامكس» 1.13% و«الخليج للملاحة» 0.97%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 74.86 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 41.2 مليون درهم، و«دبي الإسلامي» 34.65 مليون درهم. وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 14.56%، فيما كان «العربية للطيران» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.67%. وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 28 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.2% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.13% و«أبوظبي التجاري» 0.91% و«أبوظبي الإسلامي» 0.2%، ونما قطاع الاستثمار 0.2% مع ارتفاع «الواحة كابيتال» 2.75%، فيما نزل «إشراق» 1.22% واستقر «العالمية القابضة».

وهبط قطاع العقار 0.76% مع نزول «الدار» 0.57% و«رأس الخيمة العقارية» 3.93%، ونزل قطاع الطاقة 0.35% على وقع تراجع «دانة غاز» 0.57% و«أدنوك للتوزيع» 0.51%، فيما صعد «طاقة» 0.68%، واستقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم «اتصالات».

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط جاذباً 75.2 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 71.3 مليون درهم. وحقق «الواحة كابيتال» أكبر ارتفاع بنسبة 2.75%، فيما كان «البنك العربي المتحد» الأكثر انخفاضاً 4.95%، وعمد المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار116 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع.

المؤسسات

ومالت المؤسسات نحو البيع في السوقين بصافي استثمار 38.14 مليون درهم، منها 29.2 مليوناً في دبي، و8.91 ملايين بأبوظبي، بينما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 38.14 مليون درهم، منها 29.2 مليون درهم في دبي، و8.91 ملايين بأبوظبي.

إفصاحات

★ يبحث مجلس إدارة «دانة غاز» في 27 يناير سير عمليات الشركة في مصر والإمارات وإقليم كردستان العراق وتطورات بيع أصول الشركة في مصر، وتقريراً عن سير الدعاوى القانونية ودعاوى التحكيم.

★ قرر مجلس إدارة شركة دبي للتأمين عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة البيانات المالية لعام 2020، وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية.

★ عيّن مصرف السلام البحرين «دون هيمانثا براديب كومارا ويجيستج» في منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا.

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