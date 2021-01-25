«كيكلاب» تستعد للتوسّع بمناطق جديدة في 2021

المصدر: دبي- البيان

أكدت شركة «كيكلاب» للتراخيص ومساحات العمل المملوكة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي أنها عبرت عام 2020 المتقلب بسلاسة، وأطلقت مجموعة من المبادرات لدعم رواد الأعمال في دبي والمنطقة.

في مايو الماضي وخلال فترة العمل من المنزل، أعلنت كيكلاب عن خدمة الترخيص افتراضياً عبر الإنترنت، وأتبعتها بخدمة واتسآب، لتتيح لعملائها تسجيل الرخص التجارية عن بعد باستخدام هواتفهم الذكية. حققت هذه الخدمة- التي كانت حينها غير مسبوقة وجديدة كلياً- ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيل الشركات الجديدة.

وتستعد «كيكلاب» لإطلاق مجموعة من العروض والخدمات الجديدة لرواد الأعمال العام الجاري، وتحضر لإطلاق مساحات عمل جديدة في مناطق مختلفة لموافاة الطلب المتزايد على مساحات العمل في الإمارات والمنطقة.

كما تخطط للعمل مع شركاء من أهم القطاعات، لتوفير رعايات لأنشطة أعمال تتوافق مع قطاعات الجهات الراعية، كما تهدف لإطلاق خدمة الدعم في التسويق والمحاسبة، لمساعدة رواد الأعمال على الارتقاء بأداء شركاتهم.

وقال تصور الحق الرئيس التنفيدي في «كيكلاب»: «نتوق للتوسع وإطلاق مساحات عمل وخدمات وفرص رعاية جديدة. ونسعى إلى الاستفادة من الثقة والدعم والاستقرار، الذي نوفره لتحقيق هذه الطموحات.

وصُممت خدمات كيكلاب لتسهيل وتبسيط إطلاق الشركات في دبي، وتطوير عملية الترخيص، من خلال فريق العمل الذي يتجاوب مع استفسارات وطلبات العملاء خلال أقل من 24 ساعة، وذلك عبر القنوات الافتراضية وتطبيق واتسآب والبريد الإلكتروني والهاتف».

وقال تصور الحق: سعداء بما حققناه خلال العام الماضي. نحن نقدم خدمات مصممة بحسب احتياجات العملاء، في إطار حلول توفر التكلفة، ومع مراعاة ظروف الأفراد الذين تأثرت وظائفهم أو مصادر دخلهم بسبب «كوفيد 19».

ونفخر بأسعارنا التي تعد ضمن أفضل الخيارات المتاحة للراغبين بتأسيس شركاتهم في دبي، والاستفادة من بيئة ريادة الأعمال ومساحات العمل لدينا. أتطلع إلى إطلاق مبادرات جديدة في العام الجديد، مع الاستمرار في تقديم أفضل الأسعار والخدمات لعملائنا. ويسعدنا أن نشهد ظهور المزيد من رواد الأعمال الذين يرغبون ببدء رحلة نجاحهم مع «كيكلاب».

نجاحات

عبر الرئيس التنفيدي في «كيكلاب» عن ثقته بأن الشركة ستكرر في 2021 نجاحات العام الماضي، كما تسعى للاستفادة من فرص الأعمال مع إسرائيل. وبمجرد توقيع معاهدة السلام، أضافت «كيكلاب» إسرائيل إلى أنظمتها. وأدركت أهمية وجود شريك موثوق للترويج لميزات الحصول على رخصة تجارية في الإمارات. ووجدت «كيكلاب» هذا الشريك متمثلاً في مجموعة «إن واي كوين».

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