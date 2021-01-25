تعيين مستشار مالي لإعادة هيكلة رأسمال مجموعة «فينابلر»

المصدر: أبوظبي - البيان

عين تحالف بريزم ورويال استراتيجيك بارتنرز (أبوظبي) موليس أند كومباني، البنك الاستثماري المستقل، مستشاراً لإعادة هيكلة مجموعة فينابلر التي اعتمد التحالف الاستحواذ عليها في ديسمبر 2020.

وكانت بريزم شكلت تحالفاً مع رويال استراتيجيك بارتنرز لإتمام صفقة شراء فينابلر، الشركة القابضة لمجموعة فينابلر، نهاية العام الماضي. ويأتي الاستحواذ على فينابلر في خطوة تهدف إلى ضمان مستقبل أفضل للشركة التي تعد مزودًا رئيسيًا للخدمات المالية في أكثر من مجال في الإمارات. أما الخدمات التي توفرها الشركة فهي تشمل صرف العملات وتحويل الأموال إلى نحو 25 مليون عميل وأكثر من 1500 شركة شريكة في أكثر من 45 دولة.

وسيقدم موليس أند كومباني الذي يتمتع بحضور قوي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المشورة لمجموعة التحالف، بشأن هيكل رأس المال المقترح تمهيداً لتقديمه إلى الدائنين في الأسابيع المقبلة.

تنشيط الأعمال

وفرت شركة موليس أند كومباني الاستشارات المتخصصة لعدد من الشركات العالمية الرائدة بشأن برامج إعادة الهيكلة وإجراءات التحول في دولة الإمارات حيث يقع المقر الرئيسي للشركة، وهي تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات المميزة في مجال التكنولوجيا المالية. ويعتزم التحالف تنشيط أعمال فينابلر لإعادة الإمارات للصرافة وإكسبرس موني إلى مكانتهما باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في قطاع الخدمات المالية في الإمارات.

وقال د. حمد العلي، الرئيس التنفيذي في رويال استراتيجيك بارتنرز: يؤكد تعاوننا مع موليس لتقديم الاستشارات المالية مدى التزامنا بالعمل على عودة الأعمال التجارية في أسرع وقت وتوفير الأفضل للدائنين والعملاء والموظفين.

إجراءات

وقال أمير ناغامي، الشريك المؤسس لمجموعة بريزم ومقرها سويسرا، من مكاتب المجموعة في دبي، ننتهز هذه الفرصة لنتقدم بالشكر لقيادة الإمارات والإشادة برؤيتها الحكيمة في دعم استمرار الأعمال التجارية في الدولة خلال الأزمات، خاصة جائحة «كوفيد 19»، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الصارمة. وساعدت روح المبادرة الإماراتية هذه في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي رئيسي ووجهة مميزة للشركات الكبرى والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

خطوة مهمة

يشكل التعيين خطوة مهمة ستسهم في استعادة نشاط الإمارات للصرافة، في مقرها في أبوظبي، وهي مختصة في خدمات تحويل وصرف العملات ودفع الفواتير. كانت الإمارات للصرافة علقت العمل في فروعها منذ مارس 2020، إلى جانب منتجات فينابلر الأخرى؛ والتي تشمل مجموعة تحويل الأموال العالمية إكسبرس موني وأعمالها في الأسواق العالمية بما فيها الهند.

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