الإمارات نموذج عالمي لمساعي التعافي من الجائحة

المصدر: دبي – بشار باغ

أكد كونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، أن الإمارات تقدم نموذجاً جيداً في المسعى العالمي للتعافي من الجائحة، بصفتها عضواً في منظمة الجمارك العالمية، وكذلك بصفتها دولة مستضيفة للمكتب الإقليمي لبناء القدرات التابع للمنظمة، مشيراً إلى أن الجمارك في الإمارات، تعمل عن كثب مع الهيئات الحكومية الشريكة والأطراف المعنية، لدعم جهود الحكومة في مواجهة «كوفيد 19»، وضمان السلامة، حيث يجري العمل على تسريع الإجراءات الحدودية لاستيراد لقاح «كوفيد 19»، وهو مثال جيد على الإدارة المنسقة للحدود.

وأشار إلى أن ذلك يتكامل مع الشعار السنوي ليوم الجمارك العالمي، وهو «الجمارك تعزز التعافي والتجديد والمرونة من أجل سلسلة توريد مستدامة». جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، أمس، خلال افتتاح أسبوع جمارك الإمارات الرابع 2021، الذي تنظمه جمارك دبي افتراضياً، لغاية 28 من الشهر الجاري، تحت شعار «جمارك دبي عمليات مستدامة».

وأضاف: يسعدني أن أتحدث إليكم خلال أسبوع الجمارك، الذي يُحتفل به، بالتزامن مع اليوم العالمي للجمارك، تخليداً لذكرى أول اجتماع لمنظمة الجمارك العالمية، الذي عُقد في 26 يناير 1953، مشدداً على أن جمارك الإمارات، ممثلةً في الهيئة الاتحادية للجمارك، تعد عضواً مهماً في المنظمة. وأعرب عن شكره للإمارات، لدعمها المستمر لمنظمة الجمارك العالمية، وأعضائها من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في برامجهم المتعلقة بالإصلاح والتطوير والتحديث.

تحديات

وأكد أن العام الماضي، شكل تحدياً خاصاً لجميع إدارات الجمارك، في ظل جائحة «كوفيد 19»، معرباً عن شكره لجميع ضباط الجمارك، الذين بذلوا جهوداً هائلة لحماية سلسلة التوريد، رغم المخاطر الصحية المحتملة التي تعرضوا لها.

ولقد سعت منظمة الجمارك العالمية، إلى دعم إدارات الجمارك والمجتمع العالمي، في توفير التوجيه، وتسهيل وتأمين سلسلة التوريد العالمية، وتنسيق التعاون الدولي، وتقديم المساعدة في بناء القدرات، وبالتالي، المساهمة في جهود التنمية المستدامة.

وأوضح أن الإمارات ترسخ ريادتها في تنفيذ أدوات وبرامج منظمة الجمارك العالمية. حيث أوضحت الهيئة الاتحادية للجمارك، في المؤتمر العالمي الأخير، حول المناطق الحرة، دور الجمارك في تسهيل وتأمين المناطق الحرة، من خلال تطبيق الرقابة الجمركية الكافية، بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى.

ومن المقرر أن تستضيف الإمارات مؤتمر المشغل الاقتصادي المعتمد هذا العام، لعرض تجربتها الناجحة في الشراكة مع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص، كما أن دولة الإمارات، تظهر التزامها برقمنة جميع الإجراءات الجمركية في عدة مجالات. وتعد مشاريع التفتيش الجمركي الذكي، وأنظمة التتبع الإلكتروني للشحنات، بعض الأمثلة التي قدمتها الإمارات في استخدام التكنولوجيا.

وأكد أنه يتوقع من جمارك الإمارات، مشاركة تجربتها في الفعاليات القادمة لمنظمة الجمارك العالمية، وأعرب عن يقينه أن رؤية مئوية الإمارات 2071، ستساعد في ترسيخ المرونة، على صعيد إعادة تفكير الجمارك في طريقة عملها وتكييفها.

مشاركون

وشهدت فعاليات اليوم الأول، مشاركة سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وأحمد عبد الله بن لاحج المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، وأحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، والشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان، وراشد لاحج المنصوري مدير الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي، ومحمد مير السراح مدير دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة، ومسؤولين في الدوائر الجمركية المحلية، كما حضر الحفل ممثلون عن الهيئات الجمركية في السعودية والبحرين، والمكتب الإقليمي، لتبادل المعلومات في الشرق الأوسط «ريلو».

خطى ثابتة

وقال سلطان بن سليم: تتقدم جمارك دبي بخطى ثابته لتطوير العمل الجمركي باستمرار، دعماً لموقع دبي كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية، وللخدمات اللوجستية التي تربط بين مختلف دول العالم تجارياً واقتصادياً، انطلاقاً من حرص جمارك دبي على القيام بدورها الحيوي، في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارات، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة، وتطبيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تعمل جمارك دبي على تعزيز جهودها الهادفة إلى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، بمشاركة فاعلة من كافة فئات المجتمع، ونتطلع أن تسهم الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الدائرة خلال أسبوع الجمارك الإمارات الرابع، في تعزيز وعي الجمهور بأهمية العمل الجمركي.

20 فعالية

وأوضح أنه سيتم تنظيم 20 فعالية موجهة للشركاء والعملاء وأفراد المجتمع على مدار الأسبوع، تعكس الدروس المستفادة من تجربة جمارك دبي، في التعامل مع تحديات جائحة «كوفيد 19»، وحرصها على تحويلها إلى فرص وإنجازات من خلال الإبداع والابتكار، في تطوير الحلول والمعالجات الكفيلة بتيسير التجارة، وتسهيل حركة السياحة والسفر، مع العمل على حماية المجتمع من كافة المخاطر الصحية والأمنية والاقتصادية، فبرغم ما شهده العالم من صعوبات اقتصادية ناجمة عن الجائحة، نجحت جمارك دبي خلال عام 2020، في إنجاز 16 مليون معاملة جمركية في عام 2020، بنمو يبلغ 23 %، مقارنة مع 13 مليون معاملة لعام 2019.

وأضاف: «من الأهداف الرئيسة تعزيز الوعي بدور الشباب في مستقبل العمل الجمركي، مع تسارع التحولات التي يشهدها العالم على صعيد الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، من خلال الاستخدام المتزايد لأحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، حيث شهدنا قفزة كبيرة تتحقق في هذا المجال، مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذها العالم بأسرهِ في التصدي لجائحة «كوفيد 19»، وانطلاقاً من حرص الدائرة على المواكبة السريعة لهذه التحولات، وتعزيز ريادتنا العالمية في مجال الابتكار الجمركي، طورنا خطة استراتيجية جديدة لجمارك دبي، للفترة 2021 – 2026، تهدف إلى تقديم نموذج عالمي جديد لجمارك المستقبل».

منهج متكامل

وقال أحمد عبد الله بن لاحج، إن خطط التنمية المستدامة، تشكل منهجاً متكاملاً للتقدم والنمو الاقتصادي، يُظهر مدى أهمية دور قطاع الجمارك في تحقيق التطور، ونحن نتقدم في عام 2021، إلى الانطلاق نحو الخمسين عاماً المقبلة من مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: «يسهم تطوير العمل الجمركي، في تخفيض التكاليف على التجار والمستثمرون، ويدعم بالتالي قدرتهم على زيادة العائد من عملياتهم التجارية، ما يشكل دعماً لمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال نمو التجارة، ما يستلزم العمل على تحقيق المزيد من التطور في قدرات قطاع الجمارك خلال المرحلة المقبلة، باستخدام أحدث التقنيات والابتكارات».

تطوير العمل الجمركي

وقال أحمد محبوب مصبح: «يهدف أسبوع جمارك الإمارات، إلى تسليط الضوء على دور الجمارك، ومدى مساهمته في حماية المجتمع، وتيسير التجارة من خلال الانطلاق في تطوير العمل الجمركي من الإبداع والابتكار، واعتماد مفهوم الرشاقة المؤسسية للارتقاء بالأداء، حيث يعزز وجود نظام موحد للجمارك في الدولة، تقدم الإمارات في مجال التنافسية والإنجاز الاقتصادي».

شراكة مع القطاع الخاص

وأفاد الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي بأن «أسبوع جمارك الإمارات، يرسخ الدور الهام لقطاع الجمارك في خدمة الاقتصاد الوطني، ويتوج الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال المساهمة الفاعلة لجمارك الإمارات، في تحقيق التنمية المستدامة».

وقال محمد مير السراح: «يمثل أسبوع جمارك الإمارات، فرصة لتعزيز معرفة المجتمع بدور الجمارك في حماية المجتمع وتطوير الاقتصاد، ونتطلع إلى دعم التعاون بيننا، لتعريف المجتمع بأهمية العمل الجمركي».

وتم خلال حفل الافتتاح الافتراضي، عرض الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي للفترة 2021 – 2026، كما تم إطلاق تطبيق خدمة الإفصاح المبكر عبر الهواتف الذكية، الذي طورته الدائرة لتمكين المسافرين من الإفصاح المسبق عن أمتعتهم قبل الوصول إلى المراكز الجمركية في المنافذ الحدودية، كما تم عرض فيديو حول جهود جمارك دبي لمواجهة جائحة «كوفيد 19»، وخططها لتطوير الخدمات الجمركية المقدمة للتجارة الإلكترونية.

تطوير العمل الجمركي في 2021

قال سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: إن عام 2021، يكتسب أهمية أكبر على صعيد تطوير العمل الجمركي، مع انطلاق رحلة التنمية المستدامة في الإمارات للخمسين سنة المقبلة، مرتكزة إلى أهداف ومبادرات مئوية الإمارات 2071، والتي تحدد لنا خارطة الطريق للمضي قُدماً في تحقيق الإنجازات المتتابعة، من خلال العمل بروح الفريق الواحد، لتطوير القدرة على الإبداع والابتكار، في تقديم أفضل الخدمات الحكومية لحركة التجارة والاستثمار.

وأضاف أنه من هذا المنطلق، نعمل على تعزيز التواصل مع المتعاملين والشركاء، ودعم ارتباطنا بالجمهور والمجتمع، من خلال عملياتنا وأنشطتنا المستمرة، ومن بينها فعالياتنا السنوية في أسبوع جمارك الإمارات، لتتويج دورنا الحيوي في خدمة الوطن والدولة، بمزيد من الازدهار التجاري والنمو الاقتصادي، حيث نشهد في عام 2021، تقدماً قوياً على صعيد تخطي أثار جائحة كوفيد 19، من خلال وصول اللقاحات، والبدء بالتلقيح على نطاق واسع، حيث تقوم الإدارات والدوائر الجمركية، بدور رئيس في تسهيل نقل اللقاحات، ويقترن ذلك بتطورات عالمية أخرى، تجري على مستوى توقف الحروب التجارية، كما أن دول مجلس التعاون الخليجي، حققت تقدماً، مع عودة قطر إلى العمل الخليجي المشترك.

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