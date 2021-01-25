جافزا و«ستار- كي كوشير» يروجان للأطعمة اليهودية

المصدر: دبي - البيان

وقّعت جافزا، المنطقة الحرة الرائدة في الشرق الأوسط، والتابعة لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، مذكرة تفاهم مع «ستار- كي كوشير» لشهادات كوشير، ومقرها في الإمارات لتوعية شركائها العاملين في قطاع منتجات السلع الغذائية والزراعية بمتطلبات شهادة كوشير للأطعمة المتوافقة مع الشريعة اليهودية، ومساعدتهم في الحصول على هذه الشهادة.

وقّع المذكرة أحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات بمجمعات الأعمال والمناطق الحرة في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والحاخام أهرون هاسكل، رئيس «ستار- كي كوشير» لشهادات كوشير في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، بحضور الحاخام يانكي هوفمان، نائب رئيس«ستار- كي كوشير» لشهادات كوشير في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

وتعتبر موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، التي تضم ميناء جبل علي وجافزا، مركزاً لوجستياً ذا موقع استراتيجي، يلبي احتياجات جميع قطاعات صناعة المنتجات الغذائية والزراعية، ومن ضمنها شركات معالجة الأغذية والغلال والحبوب، إضافة إلى معالجة اللحوم وزيوت الطعام، والشاي والقهوة وتكرير السكر.

وبفضل مرافقها المتميزة، تعد جافزا الوجهة المفضلة لاستيراد وتصدير سلع أساسية، مثل السكر واللحوم والكاكاو ومنتجات الألبان، إضافة إلى القهوة والشاي والفواكه والتوابل، وغيرها من السلع الغذائية الاستراتيجية.

وتضم جافزا تجمعاً متخصصاً في منتجات الأغذية والزراعة، تبلغ مساحته 1.57 مليون متر مربع، يتكون من قرابة 550 شركة من أكثر من 70 دولة، ويعمل بها ما يزيد على 6.000 شخص. وينتمي 38% من هذه الشركات إلى منطقة الشرق الأوسط، و23% إلى آسيا، و19% إلى أوروبا، و10% إلى أفريقيا، و8% إلى أمريكا الشمالية، و1% إلى أمريكا الجنوبية، و1% إلى أوقيانوسيا.

وقال أحمد الحداد: تعد الإمارات بوتقة تنصهر فيها جميع الثقافات، ووطناً يقيم فيه أناس من مختلف دول العالم، ومجتمعاً يتقبل التقاليد المتنوعة، ومع بدء العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل، نتوقع زيادة في الطلب على الأغذية المتوافقة مع معايير كوشير، وبهذا الصدد يسعدنا التعاون عبر هذه الشراكة مع «ستار- كي كوشير» لشهادات كوشير، ونأمل في الاستفادة من خبراتهم من خلال استضافة ندوات رقمية وميدانية لعملائنا من وقت لآخر، لنساهم عبر ذلك في توعية شركائنا في المنطقة الحرة بفوائد الحصول على تلك الشهادة.

وقال الحاخام أهرون هاسكل: منذ أكثر من 50 عاماً، ونحن نشرف على إصدار شهادات التوافق مع متطلبات كوشير، وقد اكتسبنا على مدى سنين طويلة سمعة كبيرة في تقديم خدماتنا بسرعة فائقة، مستعينين بفريق من الخبراء العاملين لدينا، وعلى رأسهم كادرنا الفني، وشبكتنا من الحاخامات المتخصصين في مواصفات الأغذية المتوافقة مع الشريعة اليهودية، إضافة إلى علماء الأغذية والمشرفين الميدانيين.

وكنتيجة لمعاهدة السلام الإسرائيلية الإماراتية، أصبح من الضروري توعية الجهات العاملة في صناعة المواد الغذائية بالقيمة المضافة للمنتجات المعتمدة حسب معايير كوشير، ليس للجالية اليهودية المقيمة هنا فحسب، ولكن أيضاً لكل شخص يبحث عن الغذاء الصحي والمتوافق مع مواصفات الطعام الحلال.

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