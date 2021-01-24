«إتش إس بي سي» يطلق برنامجاً لاكتشاف العقول الشابة الأكثر إبداعاً في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلق بنك «إتش إس بي سي» مسابقة تنافسية على مستوى الدولة لمساعدة العقول الشابة الأكثر إبداعاً في الإمارات، في تسليط الضوء على ما يعتقدون أنه قد يكون من أكثر المشاكل إلحاحاً في المستقبل.

وسيهدف برنامج NextGen10 إلى تشجيع الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً، لتقديم أفكارهم المنافسة حول كيفية تشكيل المستقبل وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة بالتصفيات النهائية وعرض أفكارهم الإبداعية في جناح المملكة المتحدة في معرض إكسبو دبي 2020.

وقال عبد الفتاح شرف، مدير عام المجموعة والرئيس التنفيذي لبنك إتش اس بي سي في الإمارات ورئيس إدارة الأعمال الدولية لدى إتش إس بي سي الشرق الأوسط: من المنطقي تماماً أنه بينما تحتفل الدولة باليوبيل الذهبي على تأسيسها، واحتفال إتش إس بي سي بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإطلاق أعماله وعملياته في الإمارات، أن نقوم بتوسيع آفاق تفكيرنا ورؤيتنا من خلال إطلاق مسابقة تنافسية للبحث عن الأفكار المبدعة التي ستساعد المجتمعات على تحقيق الازدهار.

ومن شأن البرنامج أن يقوم باستقطاب هذه الأفكار من طلاب المدارس والمؤسسات التعليمية في الإمارات ضمن 5 مجالات واسعة النطاق تشمل مكافحة التغيرات المناخية؛ ورعاية الفنون الإبداعية؛ والتشجيع على ريادة الأعمال؛ التكنولوجيا لخدمة البشرية. والصحة والتنوع والشمولية.

وأضاف

من شأن البرنامج أن يدعم قدرات وإمكانات جيل المستقبل، ومساعدته على إعادة ترتيب الأولويات وإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة القضايا والمشكلات المعاصرة وإعادة تصورها والتفكير فيها، مع ربطهم بالمدربين والمرشدين والشركاء لتقديم أفكارهم وتقديمها خلال معرض إكسبو 2020 كونه من أهم المنصات العالمية لعرض مثل هذه الأفكار الإبداعية.

وسيدعو البنك أولياء الأمور والمدارس والمؤسسات التعليمية في الإمارات، إلى تشجيع طلابهم الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً على استكشاف البرنامج والتعرف على غايته ومضمونه، والاشتراك فيه قبل إغلاق التسجيل بتاريخ 28 مارس 2021.

وستقوم لجنة من المحكمين مؤلفة من المديرين التنفيذيين وقادة إدارات الأعمال المحليين لدى البنك باختيار 50 طالباً من المشاركين المؤهلين للانضمام إلى الدورات التدريبية الافتراضية المعتمدة، والتي سيتم تقديمها وإدارتها من قبل مؤسسة Debate Mate التعليمية الشريكة لبرنامج NextGen10 التابعة لبنك إتش إس بي سي لمساعدتهم على تطوير أفكارهم ومهاراتهم المستقبلية.

وسيتم بعد ذلك دعوة قائمة مختصرة مؤلفة من 10 طلاب من المشاركين المؤهلين للمسابقة النهائية لعرض أفكارهم خلال معرض إكسبو بجناح المملكة المتحدة الذي يعتبر HSBC شريكاً مؤسساً فيه.

وسيحصل 3 من الفائزين النهائيين على جائزة نقدية قدرها 20،000 درهم من بنك إتش إس بي سي لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى واقع. ويمكن التسجيل بالموقع: www.nextgen10.ae.

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