«دبي ليدنج تكنولوجس» موزعاً حصرياً لكابلات B3 إنترناشيونال في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

وقعت دبي ليدنج تكنولوجس اتفاق شراكة مع B3 إنترناشيونال للكابلات، الشركة الإيطالية الرائدة في تصنيع النحاس وكابلات الألياف البصرية بهدف مد السوق الإماراتي بمختلف الاحتياجات من الكابلات.

تأسست دبي ليدنج تكنولوجس عام 2005 وتعمل في مجال الحلول الأمنية ووضع حلول لتسهيل التواصل وإنجاز الأعمال، ويقع المقر الرئيس للشركة في دبي ولديها صالة عرض في العاصمة أبوظبي. على صعيد آخر، حققت الشركة نمواً كبيراً على مدار السنوات الثلاث الماضية، وذلك مع التزامها القوي تجاه عملائها في الإمارات وتقديم حلول تقنية على أعلى المستويات العالمية.

وتشير التوقعات لارتفاع قيمة قطاع الأمن الوطني والتجاري بالشرق الأوسط 25.3 مليار درهم بحلول 2022 مقارنة بـ 12.2 مليار درهم في 2012، كما ستصل قيمة سوق الأمن التجاري لـ5.6 مليارات درهم بحلول 2022 لتتضاعف قيمته عن 2017.

كما شهدت أعمال الشركة طفرة كبيرة منذ بداية جائحة فيروس «كوفيد 19»، حيث عملت على تزويد عملائها بحلول متطورة منها الكاميرات الحرارية وطرح حلول مبتكرة للتواصل دون تلامس للمباني العامة وقطاع التجزئة والضيافة، وذلك تماشياً مع أهداف حكومة دولة العربية المتحدة نحو حماية المواطنين والمقيمين.

حققت B3 إنترناشيونال سُمعة طيبة على المستوى العالمي في مجال تصنيع الكابلات عالية الجودة لمختلف الاستخدامات بما في ذلك الكابلات المزدوجة والكابلات متعددة الموّصلات وكابلات إنذار الحرائق والكابلات المقاومة للحريق والكابلات المحورية وكابلات البيانات وكابلات الأجهزة وخلال العام الجاري ستطرح الشركة منتجاً آخر وهو كابلات الألياف الضوئية.

يقع المقر الرئيس لشركة B3 لتصنيع الكابلات في مدينة ميلان الإيطالية، حيث وحدات التصنيع، كما لديها أيضاً وحدات تصنيع بالمنطقة الحرة في جبل علي. تتميز منتجات الشركة الإيطالية بجودتها العالية، حيث اسُتخدمت في عدد من أبرز المشروعات بمنطقة الشرق الأوسط والإمارات منها بلو ووترز جزيرة وارف والحبتور سيتي ومتحف المستقبل وأجنحة معرض إكسبو دبي 2020 واستاد المدينة التعليمية في قطر وبرج المملكة بالسعودية وغيرها الكثير.

وفي تصريح لرانجاراجان نارايانان، مدير دبي ليدنج تكنولوجس، قال فيه: «نشعر بالسعادة البالغة لتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة B3 إنترناشيونال لنكون موزعاً حصرياً لمنتجاتها بالإمارات، وتؤكد تلك الشراكة على نمو علاقاتنا مع عملائنا على مدار السنوات الماضية. على جانب آخر فإن الشركة الإيطالية تتفرد بابتكاراتها الجديدة ومرونتها، حيث يمكنها تصنيع كابلات وفقاً لحاجة كل عميل على حدة، وبالتالي فإننا مع شريكِ مناسب ومتميز. وأود الإشارة إلى أن الشركة الإيطالية توفر منتجات عالية الجودة ومبتكرة وبأسعار تنافسية جداً، ما يمثل فرصة رائعة لعملائنا الحاليين والمستقبليين».

وعبّر محمد مغربي المسؤول بشركة B3 إنترناشيونال عن سعادته بهذه الشراكة وأضاف: «وقع الاختيار على دبي ليدنج تكنولوجس لتكون موزعاً لحصرياً لمنتجاتنا بالإمارات نظراً لخبرتها الطويلة والمبتكرة مع عدد من أبرز شركات القطاع العام والخاص بالدولة، حيث تمتلك الشركة فريق عمل مفعماً بالحيوية والحماس ولديه استعداد قوي لترويج منتجاتنا ضمن رؤية واضحة ومتكاملة. لدينا ثقة كبيرة بقدرة دبي ليدنج تكنولوجس على وضع خططاً تسويقية لمنتجاتنا، كما نتطلع بشغف للعمل معاً لزيادة مبيعاتنا بمنطقة الشرق الأوسط».

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