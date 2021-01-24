«كابيتال إيكونوميكس»: نجاح الإمارات في برنامج اللقاحات يُعجّل رفع القيود

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت شركة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للدراسات الاقتصادية أن نجاح الإمارات في برنامجها الذي تنظمه حالياً لتشجيع سكانها على تلقي اللقاحات والأمصال المُضَادة لجائحة «كوفيد 19»، سيساعدها في رفع غالبية القيود المفروضة على الحركة ومظاهر النشاط الاقتصادي المتنوعة، وذلك في وقت مبكر قد لا يتجاوز الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضحت الشركة في بيانات حديثة أن رفع القيود سيؤدي بدوره إلى الإسراع من وتيرة تعافي الاقتصاد من تداعيات الجائحة، خصوصاً خلال النصف الثاني 2021. وتتضمن هذه القيود قواعد التباعد الاجتماعي التي تحد من حرية الأفراد في الحركة ومزاولة بعض الأنشطة التجارية وأيضاً الترفيهية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى احتواء الجائحة، والحد من انتشارها.

وقال جيسون توفي، كبير المحللين الاقتصاديين المتخصصين في الأسواق الناشئة لدى «كابيتال إيكونوميكس»: لقد انطلق برنامج اللقاحات في الإمارات ببداية قوية. وإذا استمر على القوة نفسها، فمن المُرَجح أن يؤدي إلى السماح برفع القيود على الحركة خلال الربع الثاني. وإذا أضفنا إلى ذلك، الارتفاع المتوقع في أسعار النفط وتنظيم «إكسبو 2020 دبي». فستساعد هذه العوامل مجتمعة على تحقيق انتعاش اقتصادي قوي في الإمارات هذا العام.

وأضاف: تحظى الإمارات بترتيب عالمي متقدم فيما يتعلق بسرعة برنامج اللقاحات. وتتمتع دول الخليج العربي الأخرى أيضاً بإمكانية نشر اللقاحات بين سكانها على نحو سريع، برغم انعدام الرغبة من جانب بعضهم لتلقي اللقاحات.

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