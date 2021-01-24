65 % نمواً بإيرادات سمانا للتطوير العقاري خلال 2020

المصدر: دبي- البيان

ارتفعت إيرادات سمانا للتطوير العقاري بنسبة 65 %، منذ الربع الثاني لعام 2020، وهذا هو الشهر التاسع على التوالي، الذي تعلن فيه شركة التطوير العقاري، وجود ارتفاع في الإيرادات الشهرية، رغم عمليات الحظر الناتجة عن انتشار جائحة كوفيد 19. كما قامت الشركة بزيادة قوتها العاملة بنسبة 55 %، واستهدفت تحقيق ضعف حجم المبيعات لعام 2021، وذلك في ضوء حملات التطعيم ضد فيروس «كورونا»، التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة، ما سينعكس إيجابياً في العام الجديد. فضلاً عن ذلك، سيدفع إكسبو 2020، أكتوبر 2020، عجلة النمو والازدهار في جميع القطاعات.

وقال عمران فاروق، المدير التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري «لقد بذلت حكومة دبي قصارى جهدها، وأثبتت قدرتها على مواجهة جائحة كبيرة مثل كوفيد 19، حيث أطلقت الإمارات حملة كبيرة للتطعيم ضد فيروس «كورونا» (كوفيد 19)، لحماية 9.89 ملايين شخص يعيشون فيها. وكانت فكرة تحويل الشقق الفندقية الشاغرة إلى مركز حجر صحي، فكرة سديدة ومبتكرة، وساعدت في الحد من انتشار فيروس «كورونا». وبذلك، أثبتت دبي أنها من أسرع المدن على مستوى العالم في التغلب على الجائحة، حيث حصل على الجرعة الأولى من اللقاح نسبة 12 % من المواطنين والمقيمين، ويُحصن حوالي 80,000 شخص يومياً بأخذ اللقاح، الأمر الذي أدى إلى الانتعاش الاقتصادي ونمو سريع في القطاع السياحي».

استناداً إلى ارتفاع إيرادات المبيعات في عام 2020، والتوقعات الإيجابية لعام 2021، قامت سمانا للتطوير العقاري، بزيادة قوتها العاملة بنسبة 55 %. ولاستهداف تحقيق ضعف حجم المبيعات لعام 2021، وضعت الشركة خططاً للبدء في ثلاثة مشاريع سكنية جديدة في المناطق الجاذبة للمستثمرين بإمارة دبي.

باعت شركة سمانا للتطوير العقاري، كامل وحداتها في مشروعي «سمانا جرينز» و«سمانا هيلز»، بقيمة 185 مليون درهم عام 2020، ونجحت الشركة في تسريع وتيرة عمليات الإنشاءات، بإدخال تغييرات جذرية في طريقة عملها، وتم إنجاز عمليات الإنشاءات في مشاريعها السكنية التي تحتوي على 327 وحدة سكنية، وساعدت استراتيجية سمانا الجديدة، الخاصة بإدارة عمليات الإنشاءات، في إنجاز عمليات الإنشاءات قبل الوقت المحدد لها.

اكتملت البنية الفوقية لمشروع سامانا هيلز السكني، مقابل قيمة قدرها 110 ملايين درهم قبل الموعد المحدد له. وجرى مباشرة أعمال المشروع في سبتمبر 2019، وكان من المقرر تسليمه في الربع الثالث من عام 2021، تزامناً مع معرض إكسبو 2020. ويقع مشروع سامانا هيلز في أرجان، دبي لاند، حيث يمتد مشروع سامانا هيلز على مساحة قدرها 100,000 قدم مربعة، ويضم 205 وحدات سكنية، بما في ذلك الاستوديوهات والشقق ذات غرفة النوم الواحدة أو الاثنتين.

اكتمل إنشاء مشروع سمانا جرينز، مقابل قيمة قدرها 75 مليون درهم، وجرى بيع كامل وحداته. ومن المتوقع استلام هذا المشروع في هذا الشهر، حيث إن المشروع في المرحلة النهائية للحصول على شهادة إنجاز البناء من دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

سرعت الشركة وتيرة إنشاء مشروع سمانا غولف أفينيو، الكائن في مدينة دبي للاستوديوهات، مقابل 100 مليون درهم، وباعت 85 % من وحداته، اعتباراً من تاريخ اليوم، وسيكون المشروع جاهزاً للاستلام في الربع الأول لعام 2023.

تقدم شركة سمانا للتطوير العقاري، تمويلاً بنسبة 50 % لمشتري وحداتها العقارية، حيث تضمن أصولها مقابل عوائد تنافسية 24 %، بنسبة 8 % سنوياً على 3 سنوات، الأمر الذي يجعل من مشاريع سمانا فرصاً واقعية ومغرية للمستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء. فمع خيار دفع 10 % عند حجز الوحدة العقارية، ودفع المبلغ المتبقي على 80 شهراً، بنسبة 1 % فقط، يعتبر هذا الخيار من الخيارات الممتازة لجميع الأفراد الذين يبحثون عن الانتقال من المنازل المؤجرة، وتملُّك منزل بإمارة دبي.

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