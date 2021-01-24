«رُوّاد» تتابع مشاريع أعضائها بزيارات ميدانية مكثفة

المصدر: الشارقة ـ وام

نفذت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية 54 زيارة ميدانية واجتماع متابعة خلال عام 2020 لمشاريعها الأعضاء والمدعمة، وبنمو نسبته 13% مقارنة بعام 2019.

وذكر حمد المحمود مدير المؤسسة أن هذه الزيارات واجتماعات المتابعة تأتي في إطار جهودها لتفعيل وتعزيز التواصل المباشر مع المشاريع الأعضاء وتوثيق العلاقة المتبادلة مع رواد ورائدات الأعمال أصحاب هذه المشاريع، وكذلك للتعرف على احتياجات المشاريع والصعوبات التي تواجههم لوضع خطط لتطوير هذه المشاريع وتقديم الاستشارات اللازمة لهم.

وأضاف أن إجراء هذه الزيارات وعقد اجتماعات المتابعة يتم وفق خطة سنوية شاملة بتنفيذ من إدارة دعم وتمويل المشاريع، وقد جاءت هذه الزيارات والاجتماعات لتحقيق جملة من الأهداف المتنوعة بعضها ميداني، وأخرى ترتبط بتقييم المشاريع ومتابعة سير العمل فيها، في حين اندرجت بعض الزيارات في إطار برنامج زيارة المشاريع الأعضاء للسنتين الرابعة والخامسة للتأكد من مدى استمرارية الدعم لهذه المشاريع، فيما استهدف عدد منها التأكد من تطبيق معايير تجديد عضوية المشاريع المنتسبة إلى المؤسسة، والتعريف بالخدمات والأنظمة الجديدة التي تقدمها المؤسسة لصالح أعضائها ومن ذلك التعريف ببرنامج تخطيط موارد المؤسسات ERP، وكذلك المشاركة في مراسم افتتاح المشاريع الجديدة، فضلاً عن زيارة بعض مواقع الأعمال للتعرف على الفرص الإيجارية المتاحة لأعضاء المؤسسة.

وأشار المحمود إلى أن عام 2020 شكل وضعاً استثنائياً لقطاع الأعمال ولا سيما فيما يتعلق بريادة الأعمال جراء الآثار والتداعيات الناجمة عن تفشي جائحة كورونا (كوفيد 19) والإجراءات الاحترازية والقيود التي تم تطبيقها على الأعمال في النصف الأول من العام الماضي على وجه التحديد، وهو ما دعا المؤسسة إلى تقسيم خطتها إلى برنامج للزيارات الميدانية والتي بلغت 32 زيارة واستحداث برنامج آخر من خلال عقد اجتماعات المتابعة عن بعد وإعداد تقاريرها بإجمالي 22 اجتماعاً، وذلك بهدف تكثيف وتعزيز تواصلها على مدار العام مع أصحاب المشاريع، للاطمئنان على سير أعمالهم خلال الأزمة، والاتفاق معهم على الآليات والسبل الكفيلة بتجاوز هذا الظرف الخاص.

وبحسب المناطق الجغرافية لمواقع المشاريع، أوضح حمد المحمود أنه تم زيارة ولقاء 39 مشروعاً في مدينة الشارقة، في حين أجريت 8 زيارات واجتماعات مع مشاريع تقع في المنطقة الوسطى من الإمارة بواقع 5 زيارات واجتماعات في الذيد، واثنتين في المدام، وواحدة في مليحة، بينما تم إجراء 7 زيارات واجتماعات لمشاريع في المنطقة الشرقية منها 5 مشاريع في خورفكان، ومشروع واحد في كل من كلباء ودبا الحصن.

وأما من حيث قطاعات أعمال وأنشطة هذه المشاريع، فقد تمت زيارة ولقاء 33 مشروعاً في القطاع التجاري، و18 مشروعاً في القطاع الخدمي، بينما تم إجراء 3 زيارات واجتماعات مع مشاريع ذات نشاط صناعي.

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