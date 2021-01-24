«نخيل مول» يمدد فرص التسوق والربح الكبير إلى 5 فبراير

المصدر: دبي - البيان

ينظم «نخيل مول»، أحدث وجهة للبيع بالتجزئة في «نخلة جميرا»، سلسلة من الأنشطة والفعاليات المفتوحة المرحة التي تضفي المزيد من أجواء الفرح والتسلية والتألق في الشهر الأول من هذا العام. ويتيح هذا المركز التجاري الفريد من نوعه، الفرصة أمام الزوار للمشاركة في أهم الأنشطة التي يشهدها هذا الموسم، بالإضافة إلى منحهم فرصة الفوز بجوائز كبيرة حتى الخامس من فبراير 2021. وتالياً أبزر الأنشطة التي يستضيفها «نخيل مول» في هذه الفترة:



«لا رومانا»

انضم «لا رومانا» (La Romana) الذي يحتضن مفاهيم مبتكرة فريدة من نوعها في الآونة الأخيرة إلى «نخيل مول»، وهو متجر يقدم آيس كريم (جيلاتو) المصنوع على الطريقة المنزلية باستخدام مكوّنات طبيعية ونكهات شهية تمنح الزبائن خوض تجربة مذاق جديدة لا مثيل لها. فقد حافظت الوصفات الحرفية الموروثة التي يوفرها هذا المتجر على أصالتها ونكهتها التقليدية من دون أي تغيير منذ عام 1974.



التسوق والربح

أطلق «نخيل مول» مسابقة «تسوّق واربح» من أجل مساعدة زواره على تحقيق أحلامهم. وتتيح هذه المسابقة للعملاء فرصة الفوز بسيارة «مرسيدس بنز جي إل إي 450» جديدة كلياً، عند إنفاق 250 درهماً في أي من منافذ البيع في «نخيل مول» أو بدلاً من ذلك، بإمكان رواد المركز التجاري الحصول على فرصة الفوز برحلة إلى «كانديما المالديف» لدى إنفاقهم 250 درهماً في «بالم ويست بيتش» أو «ذي بوينت» أو «كلوب فيتسا ماري» أو «نخيل مول»، حيث تطبق الشروط والأحكام.



«ترامبو إكستريم»

وقد أصبح بإمكان الباحثين عن بعض المغامرات الشيّقة، التوجه إلى «نخيل مول» وزيارة «ترامبو إكستريم» (Trampo Extreme)، أحدث معالم الجذب السياحية في هذا المركز التجاري، وأكبر مفهوم من نوعه للكهوف الداخلية. وتضم هذه الكهوف 9 مسارات مختلفة وقنوات بطول 100 متر مليئة بالمغامرات و3 غرف انتظار و4 منزلقات للعب وجداراً صخرياً للتسلق. تستضيف هذه الكهوف الأطفال من عمر 4 سنوات وما فوق، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لذويهم لمراقبتهم من خلال كاميرات مزوّدة خاصية الرؤية الليلية. كما يُشار إلى «ترامبو إكستريم» يفتح أبوابه الآن في «نخيل مول» من الإثنين إلى السبت، من الساعة 12 ظهراً ولغاية التاسعة مساءً.

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