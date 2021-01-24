صناديق «نجوم» التابعة لـ«شعاع» توزع أول أرباح نقدية للمستثمرين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «شعاع كابيتال»، أمس، توزيع أول أرباح نقدية للمستثمرين في اثنين من صناديقها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث ستوزع أرباحاً نقدية بنسبة 1% عن الربع الأخير 2020. وتعتبر هذه أول حصص أرباح نقدية للصندوقين بعد ثلاثة أشهر من إطلاقهما، وتمثل عائداً ربحياً للمستثمرين بنسبة 6,4%. وأظهر «صندوق نجوم النشط» و«صندوق نجوم المتوازن» أداءً قوياً معدلاً بالمخاطر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقهما، حيث حققا عوائد سنوية بلغت 9,0% و11,9% على التوالي.

ويستثمر صندوقا «نجوم النشط» و«نجوم المتوازن» - اللذان تمّ إطلاقهما في سوق أبوظبي العالمي خلال أكتوبر 2020 - في محفظة عالمية من الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، واستثمارات الدخل الثابت، وأدوات أسواق المال.

وأطلقت هذه الصناديق بالتزامات أولية بقيمة 75 مليون دولار، وواصلت جذب اهتمام المستثمرين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقها. فبعد إطلاق صناديق «نجوم»، تجاوز حجم صناديق «شعاع» الاستثمارية وفق هيكلية شركات الخلايا المدمجة (ICC) ومحافظها التقديرية المدارة عتبة الـ 100 مليون دولار بحلول 31 ديسمبر 2020.

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شعاع كابيتال»: كان إطلاق هذه الصناديق جزءاً من مساعينا الاستراتيجية لزيادة أدوات رأس المال الدائم وحفز نموّ الإيرادات المتكررة. ولهذا يسرنا أن نوزّع أرباحاً نقدية بعد ثلاثة أشهر فقط من إطلاق الصناديق، وأن ترتفع حجم أصولنا المدارة عبر هذه الأدوات والمحافظ المُدارة لأكثر من 100 مليون دولار. ويعكس هذا الأداء مستوى خبرتنا في تطوير وإدارة الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمصممة خصيصاً لخلق قيمة طويلة الأجل للمستثمرين.

وقال أجيت جوشي، رئيس قطاع الأسواق العامة والخاصة في «شعاع كابيتال»: حققت صناديقنا الجديدة ومحافظنا المُدارة أداءً جيداً جداً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقها، وتعكس زيادة الالتزامات ثقة المستثمرين القوية بعروض الصناديق والمحافظ التي تديرها «شعاع». ونأمل أن يستمر هذا الأداء العالي، ونجدد التزامنا بمواكبة الإقبال المتزايد للعملاء على المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ومن المتوقع أن تتيح الصناديق الجديدة خيارات أوسع لمستثمري صناديق الضمان والتقاعد، والمكاتب العائلية، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية مع توفير أفق استثماري طويل الأجل. كما تشكّل هذه الصناديق منصّة لمساعدة المستثمرين في توظيف رأس المال على المدى الطويل، وتوليد دخل منتظم ومستقرّ من حصص الأرباح، وتنويع استثماراتهم بصورةٍ أكبر.

ويعتبر صندوقا «نجوم» صندوقين استثماريين للمستثمر المؤهل بسوق أبوظبي العالمي، وهما مسجلان لدى سلطة تنظيم الخدمات المالية وتديرهما «شعاع جي إم سي»، المملوكة بالكامل لشركة شعاع كابيتال، وتعمل وفقاً لأنظمة سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي.

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