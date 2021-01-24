3200 ساعة تدريبية باقتصادية رأس الخيمة في 2020

المصدر: رأس الخيمة – البيان

نظمت اقتصادية رأس الخيمة 3200 ساعة تدريبية خلال 2020، مستهدفة تطوير المهارات والقدرات الوظيفية لـ122 موظفاً، بما يضمن تطوير الخدمات وتماشيها مع توجهات دولة الإمارات التي تتطلع إلى الصدارة في مختلف القطاعات وشتى المجالات.

وأكدت حصة الغيص، مدير قسم الموارد البشرية في اقتصادية رأس الخيمة، أن إجمالي الدورات التدريبية التي خضع لها موظفو الدائرة خلال العام المنصرم بلغ 35 دورة، توزعت بين 9 دورات تخصصية و26 تطويرية، وبمختلف المجالات مثل الابتكار والتميز الوظيفي والقيادة والمهارات الإعلامية وخدمة العملاء واستشراف المستقبل وأصول البروتوكول، فضلاً عن حصول 4 موظفين على مؤهل الماجستير، و5 موظفين حصلوا على دبلوم القيادات الإشرافية المعد من قبل دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة.

وأشارت إلى أن الدائرة، وفرت فرص التدريب والتأهيل لطلبة الجامعات والكليات في الدولة والمتطوعين، الذي بلغ عددهم (23) طالباً ومتطوعاً، وذلك بهدف تأهيلهم لسوق العمل بمهارات وكفاءات عالية.

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