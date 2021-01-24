حرة مطار الشارقة تستقطب «توريسيد» الإسبانية لخدمات السيراميك والزجاج

المصدر: الشارقة - البيان

أبرمت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مذكرة تفاهم مع مجموعة «توريسيد» الإسبانية العالمية المتخصصة في حلول ومنتجات وخدمات السيراميك والزجاج، وتقضي المذكرة باستئجار ثلاثة مستودعات بمساحة إجمالية تصل إلى حوالي 20,000 قدم مربع، لتكون إمارة الشارقة أول مقر للمجموعة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تأتي هذه الخطوة تأكيداً لجاذبية المنطقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات ومجالات اقتصادية استراتيجية، وتكريساً لريادتها كإحدى أسرع المناطق الحرة نمواً في منطقة الشرق الأوسط.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي والمجموعة الإسبانية أمس، بمقر الهيئة، بحضور سعود المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وخوسيه ناشر، مدير فرع المجموعة في الشارقة.

وتستهدف المجموعة الإسبانية العريقة متعددة الجنسيات، والتي تأسست في 1963 توسيع شبكة عملياتها العالمية، حيث تتواجد في 28 دولة ومنطقة حول العالم، ولديها عملاء في أكثر من 130 دولة، ووقع اختيار مقرها في المنطقة لتشكل نقطة ارتكاز أساسية في عملياتها نحو أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا وأمريكا اللاتينية.

وقال سعود المزروعي: اختيار المجموعة الإسبانية للشارقة كمقر لعملياتها في المنطقة يعد انعكاساً جلياً لمكانة وسمعة الإمارة كمركز دولي وإقليمي للتجارة العالمية، وتعزيز للسمعة الاستثمارية التي تتمتع بها الإمارة، في ظل القيادة الرشيدة والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة «حفظه الله»، كما يؤكد البيئة المثالية التي توفرها الشارقة لممارسة الأعمال، وتنافسية وجودة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها حرة مطار الشارقة للمستثمرين.

ولفت إلى أن البنية التحتية المتطورة للمنطقة الحرة توفر أكثر من 2,000 مستودع تتلاءم جميعها مع كافة الاحتياجات والمتطلبات، ومرافق متنوعة عالمية تعتبر من أهم عوامل استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن المزايا التنافسية والخدمات اللوجستية التي يتطلع المستثمرون للحصول عليها، مؤكداً أن انضمام مجموعة «توريسيد» إلى قائمة المستثمرين بالمنطقة الحرة لمطار الشارقة سيساهم في تعزيز مكانة الشارقة كوجهة للاستثمارات العالمية في القطاع الصناعي، ومركزاً للأعمال في منطقة الشرق الأوسط.

وقال خوسيه ناشر، مدير فرع المجموعة في الشارقة: اختيار إمارة الشارقة على وجه العموم، والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بشكل خاص كمقر لعمليات المجموعة في المنطقة يخدم المتطلبات والأهداف الاستراتيجية لمجموعة «توريسيد» بالتوسع في الأسواق العالمية، والوصول إلى شريحة جديدة من العملاء والمستهلكين في هذه السوق الواعدة، لافتاً إلى أن القائمين على المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي قدموا تسهيلات عديدة، ساهمت في تسريع استثمارهم بالمنطقة، معتبراً أن مجموعته تتطلع إلى مرحلة جديدة وواعدة من النمو انطلاقاً من بوابة إمارة الشارقة، التي سبقتها سمعتها الإيجابية إلى الأسواق العالمية.

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