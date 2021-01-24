«تبريد» توفر خدماتها للمنطقة الإبداعية – ياس التابعة لـ «twofour54»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، توقيع اتفاقية مع هيئة المنطقة الإعلامية «twofour54»، لتوفير خدمات التبريد إلى مقرها الجديد «المنطقة الإبداعية – ياس» في «ياس باي»، والذي من المقرر أن يتم افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام. وستقوم «تبريد» بربط المقر الجديد بنظام التبريد في جزيرة ياس، حيث ستوفر طاقة تبريد تصل إلى 3500 طن تبريد، بحلول نهاية العام الحالي، بطاقة إجمالية تبلغ 9000 طن تبريد. ووقعت الشركتان اتفاقية طويلة المدى، ستوفر «تبريد» بموجبها خدمات التبريد على مدار الأعوام الثلاثين القادمة.

وتعتبر المنطقة الإبداعية - هي أول مشروع يتم تصميمه خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة والمتزايدة لقطاع الإعلام والترفيه والألعاب في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن تسهم المنطقة التي تمتد على مساحة تصل إلى 2.9 مليون قدم مربعة (270.000 متر مربع)، في تعزيز إنتاج القطاع الإعلامي في أبوظبي، بما يصل إلى ثلاثة أضعاف على مدار الأعوام العشر القادمة، لا سيما في ظل افتتاح العديد من المراكز التابعة إلى أكثر من 600 شركة، بما فيها شبكة «CNN»، وشركة «يونيتي تكنولوجيز»، وشركة «فايس ميديا».

وقال بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: «تسهم «تبريد» في دعم خطط الاستدامة في أبوظبي، من خلال توفير حلول التبريد المستدامة إلى المشاريع الرئيسة في الإمارة. وتعتمد شراكتنا مع «twofour54»، على دورنا المهم وخبرتنا الكبيرة في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، والحد من انبعاثات الكربون في جزيرة ياس. ويسعدنا أن نحظى بثقة «twofour54»، وأن نتعاون معهم على مدار الأعوام الثلاثين القادمة». وتتعاون «تبريد» مع العديد من الوجهات العالمية في جزيرة ياس، مثل «ياس ووتر وورلد»، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، و«عالم فيراري أبوظبي»، ومرسى «ياس مارينا»، وفندق «دبليو أبوظبي - جزيرة ياس» الرائد. وتوفر «تبريد» لشركائها في جزيرة ياس، طاقة تبريد تصل إلى أكثر من 59.000 طن تبريد، فيما تصل إجمالي طاقة التبريد في الجزيرة، إلى أكثر من 100.000 طن تبريد.

وقالت مها الجنيبي مديرة التطوير العقاري في «twofour54»: «بفضل تعاوننا مع المتخصصين المميزين في شركة «تبريد»، نوفر أفضل حلول التبريد المبتكرة لعملائنا في المنطقة الإبداعية - ياس، ما يسهم في تلبية الاحتياجات المشتركة في المستقبل. ويسعدنا أن نتعاون مع «تبريد» على الإيفاء بالتزاماتنا المشتركة في تحقيق أهداف الاستدامة».

وتوفر الشركة من خلال 86 محطة تبريد، أكثر من 1.399 مليون طن تبريد، إلى العديد من المشاريع الرئيسة، مثل برج خليفة وأوبرا دبي ودبي مول وجامع الشيخ زايد الكبير وجزيرة المارية، ومترو دبي ومرفأ البحرين المالي، ومشروع جبل عمر في مكة بالمملكة العربية السعودية.

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