جائزة «سيف الشرف» من «مجلس السلامة البريطاني» لـ«إينوك»

المصدر: دبي - البيان

فازت إينوك بجائزة «سيف الشرف» المرموقة من «مجلس السلامة البريطاني» تقديراً لتميزها في مجالات إدارة مخاطر الصحة والسلامة المهنية؛ لتصبح بذلك واحدة من 66 جهة عمل تحصد هذه الجائزة المرموقة على مستوى العالم.

ويأتي التكريم بجائزة «سيف الشرف» من «مجلس السلامة البريطاني» نظراً للجهود التي بذلتها المجموعة في سبيل ضمان الصحة والسلامة في مقراتها الرئيسية، وخصوصاً خلال جائحة «كوفيد 19».

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: تأتي الجائزة لالتزامنا الراسخ بأعلى معايير الصحة والسلامة. ولطالما حرصت إينوك على مراعاة احتياجات وسلامة الأفراد في المقام الأول، فيما يأتي هذا الفوز تجسيداً لتركيزنا الدائم على صحة وسلامة جميع موظفينا وعملائنا وأصولنا. وعلى الرغم من التحديات التي واجهها العالم أجمع أخيراً، واظبنا على تطبيق أرقى المعايير العالمية والامتثال لكل مقاييس الصحة والسلامة المهنية، فقد عمل فريقنا المتمرس بجد واجتهاد لضمان تطبيق واتباع جميع بروتوكولات السلامة في مجالات عملنا كافة.

وللفوز بالجائزة، يتعين على المؤسسات حصد تقييم 5 نجوم في مخطط مجلس السلامة البريطاني للتدقيق في مجال الصحة والسلامة، وهو المخطط الذي خضعت له مجموعة إينوك بين أغسطس 2019 ونوفمبر 2020. ويمثل المخطط عملية تدقيق صارمة يتم إجراؤها ميدانياً ويستند إلى نموذج محدد للمعايير التي أقرها المجلس، حيث سبق لمجموعة إينوك أن حصلت على تصنيف 5 نجوم في مجال إدارة الصحة والسلامة المهنية.

وقال لورنس ووترمان، رئيس مجلس إدارة مجلس السلامة البريطاني: نيابة عن مجلس الأمناء وفريق مجلس السلامة البريطاني، أود تهنئة مجموعة إينوك على بلوغها أرفع المعايير في مجال إدارة الصحة والسلامة والبيئة. لاسيما أن تحقيق هذا التميّز يتطلب التزاماً ودرجة عالية من الاحترافية. وقد سررنا بدعمكم لتحقيق هذه الإنجازات في ضوء التحديات غير المسبوقة التي شهدها العالم أخيراً نتيجة وباء «كوفيد 19».

وقال مايك روبنسون، الرئيس التنفيذي لمجلس السلامة البريطاني: أهنئ مجموعة إينوك وموظفيها على تفانيهم المتواصل في الحفاظ على سلامة وأمان مواقع العمل والحد من تأثير الأنشطة اليومية على البيئة من حولهم. فقد شكّل وباء «كوفيد 19» تحدياً إضافياً لجهود الصحة والسلامة المهنية، وأود في هذه المقام أن أثني على العمل الجاد والالتزام الراسخ لمجموعة إينوك في ظل هذه الظروف الصعبة. وتتميز كل المؤسسات الفائزة بجائزة سيف الشرف بالتزامها المتواصل بأعلى معايير الصحة والسلامة ومعايير الإدارة البيئية. ويسعدنا التعاون مع هذه المؤسسات ومساعدتها على تحقيق رؤيتنا المتمثلة بضرورة حماية العاملين من الإصابات أو الأمراض أثناء تأدية مهامهم الوظيفية.

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