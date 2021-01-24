«التزام» تقدم خدمات إدارة المرافق لـ«جمعية الإمارات لمتلازمة داون»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «مجموعة التزام لإدارة الأصول» شراكتها مع «جمعية الإمارات لمتلازمة داون» لتنفيذ مبادرة مُجتمعية لتعزيز البيئة التعليمية التنموية للأطفال أصحاب الهمم والمصابين بمتلازمة داون، ومساعدة الجمعية على الحد من بصمتها الكربونية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المجموعة على تحقيق أثرٍ إيجابي في المُجتمع تماشياً مع الثقافة المؤسسية للمجموعة «Get Wonky».

وتتضمن المبادرة توفير مجموعةٍ من خدمات إدارة المرافق لصالح الجمعية، تتولى تقديمها شركة «تفوق لإدارة المرافق» التابعة لـمجموعة التزام. وتشمل هذه الخدمات تقديم صنابير مياه مزودة بنظام استشعار لترشيد استهلاك المياه؛ وصيانة كل وحدات نظام تكييف الهواء؛ وتنظيف الواجهات الزجاجية الخارجية وأماكن لعب الأطفال ومظلات مواقف ركن السيارات. وستساعد هذه الخدمات الجمعية على تخفيف بصمتها الكربونية بالاستعانة بتجهيزات وأدوات شركة «تفوق» لترشيد استهلاك الطاقة.

وقال كريس روبرتس، الرئيس التنفيذي، مجموعة التزام لإدارة الأصول: «تواصل التزام دعمها للمؤسسات والمنظمات التي تسهم في إدماج وإشراك أصحاب الهمم، وذلك من خلال برامج المسؤولية المُجتمعية التي تشكل إحدى ركائز ثقافتنا المؤسسية. ونؤمن بأنَّ دعم أنشطة «جمعية الإمارات لمتلازمة داون» سيعزز نمو أصحاب الهمم والمصابين بمتلازمة داون، وسيسهم في تحقيق أهداف الجمعية لترسيخ الإنصاف الاجتماعي في دولة الإمارات. ومن خلال خدماتنا لإدارة المرافق فإننا نساهم بخبراتنا في دفع مسيرة الجمعية وتمكينها من تحقيق أهدافها ورسالتها النبيلة».

بدورها قالت د. منال جعرور، رئيس مجلس الإدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون: نرحب دائماً بالمؤسسات والأفراد الحريصين على دعم رسالة الجمعية القائمة على خدمة المصابين بمتلازمة داون بمختلف الفئات العمرية، وتوفير الفرصة لهم للتقدُّم في مسار حياتهم. ونتوجه بالشكر لمجموعة التزام لتوفير خدماتها عالية الجودة لتعزيز كفاءة مرافقنا، الأمر الذي سيتيح لزوار مركزنا مزاولة كل الأنشطة بأمان.

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