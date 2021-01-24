صفر بالمئة نسبة انتقال «كورونا» بين ركاب «الاتحاد للطيران»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قالت الدكتورة نادية بستكي، نائب الرئيس لشؤون الخدمات الطبية والمسؤولية الاجتماعية للشركات لدى مجموعة «الاتحاد للطيران»، إن نسبة العدوى من فيروس كورونا «كوفيد -19» بين المسافرين على متن رحلات الناقلة خلال الفترة من أغسطس وحتى الآن بلغت صفر.

وأضاف بستكي، في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي عن بعد اليوم الأحد، أن الحالات الإيجابية التي وصلت إلى الدولة على متن رحلات «الاتحاد للطيران» بلغت نسبتها أقل من 0.4% وذلك بسبب وجود فترة لحضانة الفيروس.

وأوضحت بسكتي أن «الاتحاد للطيران» ستبدأ اعتباراً من نهاية الربع الأول تطبيق جواز السفر الرقمي الصحي بالتعاون مع «إياتا» في خطوة تستهدف تسهيل خطوات السفر على المسافرين وبدون أي عوائق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز