مهرجان HUAWEI للتسوق عبر الإنترنت ينطلق 25 يناير بعروض مغرية

المصدر: البيان الإلكتروني

بمناسبة اقتراب موسم التسوق في جميع أنحاء الإمارات تقدم هواوي فرصة لترقية الأجهزة وشراء الهدايا للأصدقاء والعائلة عبر صفقات في مجموعة واسعة من منتجات العلامة خلال مهرجان HUAWEI للتسوق عبر الإنترنت.

يمنح مهرجان التسوق المستهلكين في جميع أنحاء دولة الإمارات تخفيضات هائلة على أحدث الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة وأجهزة الصوت والمزيد من هواوي. ويستمر الحدث عبر الإنترنت ابتداءً من 25 يناير وحتى 29 يناير.

ويوفر المهرجان للمستهلكين فرصة الارتقاء بمستوى تجاربهم اليومية من خلال إضافة مجموعة من أجهزة هواوي الذكية إلى مجموعتهم لتمنحهم راحة أكبر في حياتهم اليومية.

يتوفر هاتف HUAWEI Mate 40 Pro 5G الآن بسعر 3,499 درهم إماراتي، ويوفر 500 درهم إماراتي على المستهلكين مع خصم 50% على ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro أو HUAWEI FreeBuds Pro. إضافةً إلى ذلك، سيحصل العملاء أيضاً على اشتراك مجاني لمدة عام في STARZPLAY وقسيمة خصم لتطبيق Talabat.

ولن يضطر المتسوقون إلى الانتظار طويلاً لاستلام أجهزتهم الجديدة لأن هواوي توفر خدمة1 التوصيل الخاصة في اليوم التالي.

يستطيع الجمهور أيضاً الاستفادة من المبيعات السريعة الضخمة التي تتم إقامتها كل يوم خلال المهرجان من الساعة 8 مساءً مع خصومات هائلة على مكبر صوت HUAWEI Sound X بسعر 299 درهم إماراتي وسماعات HUAWEI FreeBuds Studio بسعر 199 درهم إماراتي وساعة HUAWEI WATCH GT 2 بسعر 99 درهم إماراتي2.

ولا تتوقف العروض عند هذا الحد، فسيتمكن المستهلكون من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 10 مساءً كل يوم خلال الحدث من الاستمتاع بصفقات يومية رائعة مع خصومات مشوقة على حاسوب HUAWEI MateBook D 14 AMD الذي أصبح سعره الآن 2299 درهم إماراتي وحاسوب HUAWEI MateBook X بسعر 3,999 درهم إماراتي والمزيد3.

تتوفر سماعات HUAWEI FreeBuds Pro بخصم 60% عند شرائها مع ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro أو جهاز HUAWEI MatePad Pro WIFI اللوحي. ويتوفر هاتف HUAWEI nova 7i العصري بسعر 799 درهم إماراتي ويأتي مع خصم 40% على ساعة HUAWEI WATCH FIT أو سماعات HUAWEI FreeBuds 3i. وهناك أيضاً عرض رائع بقيمة 99 درهم إماراتي فقط على سوار HUAWEI Band 4 أو ميزان HUAWEI Smart Scale أو بطارية شحن HUAWEI Power Bank. ويستطيع العملاء الحصول على خدمة التوصيل في اليوم التالي على جميع مشترياتهم خلال مهرجانHUAWEI للتسوق عبر الإنترنت بدءاً من 25 يناير وحتى 29 يناير.

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